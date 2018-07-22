Местами по Казахстану с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге, юго-востоке, юго-западе и крайнем севере республики ожидается погода без осадков, сообщают синоптики РГП «Казгидромет».

Местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге и юго-востоке с пыльной бурей, на западе шквал, днем на севере, центре, западе и востоке республики возможен град.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с. В Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами – гроза, ветер 15-20 м/с, днем возможен град, в Западно-Казахстанской – шквал.

В Жамбылской , днем в Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, ветер 15-22 м/с. В Мангыстауской области ночью местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, местами в Мангыстауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится сильная жара. В Туркестанской области ожидается сильная, в пустынных районах очень сильная жара.

В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.