ОБЪЯВЛЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА КОНЦЕПЦИЮ ГЕНПЛАНА ТУРКЕСТАНА КАК КУЛЬТУРНО-ДУХОВНОГО ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА.

Комиссия по организации и проведению конкурса на разработку Концепции генерального плана по развитию города Туркестан как культурно-духовного центра тюркского мира совместно с акиматом Туркестанской области в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» объявляют открытый Международный конкурс на лучшую Концепцию генерального плана города Туркестан как культурно-духовного центра тюркского мира.

Цель данного Конкурса заключается в получении архитектурно-градостроительных решений Концепции генерального плана города Туркестан, как культурно-духовного центра тюркского мира, в которой будут предложены качественные решения по долгосрочному территориальному развитию города Туркестан как областного центра, сохранению культурно-исторического наследия.

Сроки проведения Конкурса: с 11 июля по 11 августа 2018 года. Проведение выставки проектов, представленных на конкурс, состоится с 15 по 20 августа 2018 года в городе Туркестан.

Призовой фонд Конкурса (без учета налогов) составляет 40,0 млн.тенге, в том числе:

— 1 место – 25,0 млн.тенге;

— 2 место – 10,0 млн.тенге;

— 3 место – 5,0 млн.тенге.

Организаторы Конкурса: Комиссия и Акимат Туркестанской области

Сайт Конкурса: Turkestangenplan.kz

В Конкурсе могут принять участие профессиональные архитекторы и градостроители (физические и юридические лица).

Форма регистрации прилагается или пройдите онлайн-регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/ZWIad3CY23QMpBjG2

Условия Конкурса, техническое задание и другие исходные материалы будут направлены участникам на электронный адрес в течение 1 дня после осуществления успешной регистрации.

Вопросы касательно Конкурса можно направлять на электронные адреса: konkurs@turkestangenplan.kz; astanagenplan@mail.ru.

Координаторы проекта:

— по вопросам регистрации на конкурс – Сагалова Толкын +7 701 537 20 50

— по организационным вопросам – Кусаинова Гульнар Кабденовна, 8-701-599-71-86; 8 (717 2) 39-10-98, 39-11- 40;

— по техническим вопросам – Кожансугиров Шингис, 8-707-119-70-30; 8-776-353-00-43; 8 (725 2) 24-74-08; Ерубаев Жумахан Абенович, 8-701-358-47-92, 8-705-897-75-61.