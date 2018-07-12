25 млн тенге получит победитель конкурса на лучшую концепцию Генплана Туркестана.

Комиссия по организации и проведению конкурса на разработку концепции генерального плана по развитию Туркестана совместно с акиматом области объявляют открытый международный конкурс, сообщает пресс-служба МИР РК.

Цель данного конкурса заключается в получении архитектурно-градостроительных решений концепции генерального плана Туркестана, в которой будут предложены качественные решения по долгосрочному территориальному развитию города, сохранению культурно-исторического наследия.

Сроки проведения

Конкурс проводится с 11 июля по 11 августа 2018 года. Проведение выставки проектов, представленных на конкурсе, состоится с 15 по 20 августа 2018 года в Туркестане.

Призовой фонд конкурса (без учета налогов) составляет 40 млн тенге, в том числе:

— 1 место – 25 млн тенге;

— 2 место – 10 млн тенге;

— 3 место – 5 млн тенге.

Сайт конкурса: Turkestangenplan.kz. В конкурсе могут принять участие профессиональные архитекторы и градостроители (физические и юридические лица).

Форма регистрации прилагается или пройдите онлайн-регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/ZWIad3CY23QMpBjG2

Условия конкурса, техническое задание и другие исходные материалы будут направлены участникам на электронный адрес в течение 1 дня после осуществления успешной регистрации.

Вопросы касательно конкурса можно направлять на электронные адреса: Turkestangenplan.kz; astanagenplan@mail.ru; konkurs@turkestangenplan.kz