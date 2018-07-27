27 участников Единого национального тестирования – 2018 не набрали ни одного балла, сообщил Национальный центр тестирования Министерства образования и науки РК в ответ на запрос Informburo.kz.

В центре уточнили, что во всех случаях листы ответов были полностью не закрашены.

Пересдать тестирование выпускники смогут с 15 по 19 августа 2018 года. Однако на получение гранта уже не могут рассчитывать.

«Для поступающих, не набравших пороговый балл, установленный в пункте 43 типовых правил, для поступающих с аннулированными результатами и лиц, не принявших участие в ЕНТ, повторно проводится ЕНТ для поступления в вузы на платной основе в период с 15 по 19 августа календарного года. При этом поступающие в период с 25 июля по 3 августа представляют в приёмную комиссию линейного вуза соответствующие документы», – говорится в ответе на официальный запрос.

Что касается абитуриентки из Семея, которая по итогам ЕНТ также получила ноль баллов, в центре сообщили, что технической ошибки в этом случае не было. Лист ответов был полностью не закрашен по непонятной причине.

«Девушка сдавала ЕНТ на базе Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета города Семей. Результат тестирования составил 0 баллов. Здесь технической ошибки не было. Поскольку за заполнение листа ответов ответственность несёт сам тестируемый, со стороны центра не предпринимается никаких действий», – пояснили в НТЦ.

В 28 случаях из 45 заявлений, поданных на апелляцию, причиной получения нуля баллов стала техническая ошибка. Результаты этих абитуриентов были пересмотрены Республиканской апелляционной комиссией, и сертификаты выданы уже в соответствии с реально набранными баллами.

Причины технических ошибок:

считывание сканером закрашенного кружка, совпадающего с кодом правильных ответов, как двух и более кружков – 1 заявление;

смещение закрашенных кружков, совпадающих с кодом правильных ответов – 27 заявлений.

«Технические ошибки возникают каждый год, около 0,04% всего количества листов ответов. Она может быть вызвана дефектом листа ответов или смещением секторов листа ответов во время сканирования. НЦТ проводит анализ имевших место технических ошибок», – объяснили в Центре тестирования.

В 2017 году таких заявлений было меньше –13. Из них восемь заявлений было удовлетворено.

В отделе образования Семея прокомментировали публикации в СМИ о том, что выпускница в этом городе набрала ноль баллов на ЕНТ.

По данным чиновников, произошла техническая ошибка. Ученица сразу же подала апелляцию, и ей предоставили возможность сдать ЕНТ в августе.

Всего по Казахстану пороговый уровень на ЕНТ преодолели 85% выпускников. Средний балл по республике – 83. В 2017 году он был на уровне 80,5.