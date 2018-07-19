Аким Туркестанской области назначил акимов Жетысайского, Келесского и Мактааральского районов,

По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом, а также по принципу меритократии аким области Жансеит Туймебаев назначил акимом Келесского района Акментая Есбаева. Представляя нового руководителя активу вновь образованного района, глава региона пожелал ему успехов в работе и отметил необходимость качественной реализации программ, утвержденных Президентом РК.

«Через 21 год Келесский район образовался вновь. Это отрадно. Теперь в районе откроются новые отделы, центры обслуживания населения и разные учреждения. Будут построены социальные объекты, появятся много новых рабочих мест. У нового акима много задач. Нужно приложить усилия для развития сельского хозяйства и предпринимательства. В месячный срок поручаю подготовить концепцию развития Келесского района», — сказал Ж. Туймебаев.

Акментай Есбаев 1972 года рождения, образование высшее, квалификация по специальности — экономист. Трудовую деятельность начал в 1989 году работником средней школы В. И. Ленина Сарыагашского района Южно-Казахстанская области.

В 1989—2014 годы работал бухгалтером профсоюзного комитета совхоза им. Г. Муратбаева, руководителем сектора местного бюджета отдела финансов, заведующим сектора планирования бюджета отдела экономики и бюджетного планирования, заведующим сектора бюджета и мониторинга отдела экономики и финансов, руководителем отдела экономики и финансов Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. С августа 2014 года занимал должность заместителя акима Сарыагашского района.

По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом распоряжением акима области должность акима Жетысайского района вверена Жамантаю Канайулы Бейсенбаеву.

Ж. Х. Бейсенбаев 1958 года рождения, имеет высшее образование, квалификация по специальности — ученый агроном, юрист. Трудовую деятельность начал в 1982 году старшим агрономом поселка Пригородный Каскеленского района Алматинской области. С 1984 по 2018 годы занимал должности секретаря Джетысайского районного комитета профсоюза работников сельского хозяйства, секретаря поселкового комитета партии «Красная звезда», первого заместителя акима Джетысайского района, заместителя начальника управления сельского хозяйства Махтааральского района, акима города Джетысая, заместителя акима Махтаральского района, советника акима Южно-Казахстанской области.

«Поздравляю вас с образованием Жетысайского района. Теперь вы должны качественно реализовать государственные программы. Для акима района есть главные три задачи: сохранение политической стабильности, укрепление единства жителей района и, сохраняя экономическую стабильность, достичь ее роста. Если будут качественно исполняться эти задачи, то все будет хорошо. В связи с тем, что район расположен в приграничной зоне, Жетысай — важная территория. Есть и перспективы развития. Особенно нужно поддержать тех, кто хочет заниматься предпринимательством, развивать сельское хозяйство», — сказал глава области на встрече с активом нового района.

Акимом Мактааралького района назначен Бахыт Насирханулы Асанов. Представляя нового акима активу района, Жансеит Туймебаев обратил внимание на предстоящие задачи в хлопковой зоне, выразил уверенность в скорейшее решение проблем приграничного района.



«Все довольны образованию нового района. Теперь полегчает оказание услуг населению, решение вопросов. Жителям не нужно ехать далеко, чтобы оформлять документы. Вы — жители вновь образованного Мактааральского района Туркестанской области. Это большая ответственность и большой статус. Елбасы особое внимание уделяет Туркестанской области. Чтобы Туркестан стал лидером тюркского мира, вы тоже должны вносить свою лепту. На район, граничащий с соседним государством, возложена большая ответственность и доверие. Думаю, что новый аким поднимет социально-экономическое положение района, оправдает доверие жителей» — сказал Ж. Туймебаев.

Аким области поблагодарил бывшего акима Жамантая Бейсенбаева за вклад в развитие района и пожелал успехов в работе в качестве акима Жетысайского района.

Б. Н. Асанов 1962 года рождения, имеет высшее образование, квалификация по специальности — инженер-строитель. Трудовую деятельность начал в 1984 году нормировщиком треста «Жетысайсельстрой». В 1986—2011 годы занимал должности технического контролера по газификации совхоза имени Ленина, технического мастера отдела строительства совхоза имени Ленина, старшего прораба совхоза Коксу, заместителя директора торговой базы «Жібек жолы», заместителя директора Республиканского фонда по поддержке молодежного предпринимательства, директора районного филиала Фрунзенского фонда по поддержке молодежного предпринимательства, инспектора технической инспекции акимата Шымкента, заместителя руководителя технической инспекции акимата Шымкента, акима сельского округа Жылысу Жетысайского района Южно-Казахстанской области, акима Жетысая. С июля 2011 года занимал должность заместителя акима Махтааральского района Южно-Казахстанской области.