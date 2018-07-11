Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения — Главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин дал несколько советов для выезжающих за рубеж на отдых казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

«Если говорить о тех инфекциях, которые мы можем ввезти – в первую очередь мы ездим в Таиланд. Там с Таиланда были случаи, когда привозили лихорадку Денге. Лихорадку можно привезти также с Индии, Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии», — сказал Бекшин.

Главный санврач отметил, что болезни передаются от укусов комаров.

«Поэтому нужно иметь экипировку – иметь мази, для отпугивания комаров. Одежда должна быть светлая, потому что на светлом фоне хорошо виден комар, клещ, когда осматриваешь – их можно легко увидеть и снять с одежды», — добавил Бекшин.

Главный санитарный врач посоветовал также носить длинную одежду.

«Если идете в лес – рукава должны быть длинные, брюки надо заправить в носки, чтобы меньше было открытых частей тела», — призвал спикер.