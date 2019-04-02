В редакцию медиахолдинга OTYRAR обратились жители Шымкента, которые не могут вылететь из Дубая домой. В «подвешенном» состоянии, наши соотечественники оказались в чужой стране. По словам шымкентцев, находящихся в Дубае, почти 80 человек, по непонятным причинам, сняли с рейса.

«Мы должны были вылететь в Шымкент из Дубая, сели в самолет, прошли регистрацию, но за 5-10 минут до вылета пилот нам объявил, что, якобы, шымкентский аэропорт отказывается принимать наш борт. И нас сняли с самолета. Потом нас часов 6-7 держали в аэропорту. Притом, самолет, в котором мы сидели, был наполовину только заполнен», — рассказал нашему корреспонденту Тлеубердиев Жандаулет, который вместе с супругой не может вылететь из Дубая в Шымкент.

По словам мужчины, некоторые семьи, которые сняли с рейса, были с грудными детьми на руках. У многих уже закончились средства на покупку всего необходимого для малышей.

— Им сказали — это ваша проблема. Взрослым обеспечили отели и питание, а детям — придумайте что-нибудь сами.

Сейчас шымкентцев расселили по отелям. Люди ждут рейса домой, но по словам Жандаулета, туроператоры огорошили их еще одной новостью.

«Нам сказали, что отправят нас в другие страны, которые ближе — Кыргызстан, Узбекистан, а дальше, якобы, не их проблемы и люди должны добираться своим ходом», — сетует мужчина.

Корреспондент Otyrar.KZ попытался связаться с авиакомпанией, которая должна была доставить шымкентцев домой, но ее представители пока не прокомментировали ситуацию. Мы следим за развитием событий.

Анастасия Новикова