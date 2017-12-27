Иммунитет, как воздух: когда он есть, его не замечаешь, но стоит перекрыть кислород и тут начнется такое… Мало кто из здоровых людей задумывается, что иммунитет, данный нам от природы, надо тренировать и поддерживать в течение всей жизни. И лишь когда нас накрывают бесконечные болячки, мы понимаем, что упустили из виду что-то важное.

Иммунитет надо заработать

Впереди зима, и те из нас, у кого ослаблен иммунитет, заранее впадают в уныние – для них это сезон бесконечных простуд и инфекций. ОРЗ, ОРВИ, грипп и последующие осложнения знакомы таким людям не понаслышке. А ведь иногда эти проблемы решаются достаточно просто – стоит человеку заняться укреплением иммунитета, закаливанием, и болезни начинают обходить его стороной.

Иммунитет – это не абстрактное понятие, он, если можно так сказать, живет в разных органах и тканях. Его можно сравнить с армией, стоящей на защите организма. В «оборонную систему» входят – вилочковая железа (тимус), миндалины, лимфоузлы, кишечник, костный мозг, селезенка, кровь, лимфа. Они дружно работают на защиту человека от бактерий и вирусов, с миллионами которых мы соприкасаемся ежедневно.

Свой первый иммунитет ребенок получает еще в утробе матери, после рождения антитела поступают вместе с грудным молоком. Такой иммунитет называется естественным пассивным. Человек растет и, в борьбе с различными инфекциями, начинает нарабатывать активный иммунитет. Далее к этой естественной защите организма присоединяется искусственная – за счет проведения вакцинаций и прививок.

Маленькие дети часто болеют и родителям не стоит сразу паниковать по этому поводу. В эти периоды происходит закалка иммунной системы. Многие мамы ревностно берегут ребенка от всех детских болячек, создавая вокруг него чуть ли не стерильную среду. Не думая о том, что у такого ребенка совершенно не тренируется иммунитет, и в дальнейшем его организм не сможет самостоятельно бороться с болезнями.

Иммунной тренировкой организма, показателем его ответной реакции на болезнь может служить и температура при простуде или инфекции. Именно поэтому врачи не рекомендуют сбивать ее, если термометр показывает меньше 38 градусов.

Если у вас проблемы с иммунитетом, то, скорее всего, вы заметите у себя следующие симптомы:

постоянный упадок сил, вялость, сонливость;

частые головные боли, ломота в мышцах, одышка;

частые простуды, насморки, отиты, синуситы, ангины и тонзиллиты, которые затягиваются надолго;

повторяющиеся гнойные или грибковые заболевания;

долгое заживление ран и ссадин;

частое обострение хронических заболеваний, особенно мочеполовой и дыхательной систем.

Поддержим обороноспособность

Наш иммунитет зависит от многого: от условий жизни, правильного питания, наличия или отсутствия стрессовых ситуаций, от обеспеченности организма витаминами, от приема антибиотиков.

Большинство всех иммунокомпетентных клеток организма находится в слизистой оболочке кишечника. Отсюда следует: то, что мы едим, крайне важно.

Отлично заботятся о здоровье кишечной микрофлоры кисломолочные продукты.

Осторожнее с жирами, обилие жирной животной пищи способствует угнетению иммунитета. Отдавайте предпочтение растительным маслам.

Даже зимой нужно стараться есть овощи, фрукты, ягоды. Прекрасный витамин, запускающий наш иммунитет, – витамин С, аскорбиновая кислота. Квашеная капуста, болгарский перец, отвар шиповника, цитрусовые, ягоды во всевозможном виде – все продукты, где содержится витамин С не должны сходить с вашего стола круглый год.

В рационе должно быть достаточное количество белка, а это мясо, рыба, молочные продукты, яйца. Давайте еще раз вспомним о волшебной силе куриного бульона в сезон простуд.

Также важен растительный белок, поэтому едим бобовые и каши.

Замените сахар полезным медом. Вместо тортика ешьте орехи в меду, сухофрукты.

Настоящий враг иммунитета – низкая физическая активность. А именно в холодный сезон мы засиживаемся в домах, предпочитаем передвигаться на колесах. Понятно – холодно, сыро, ветрено, и потому хочется скорее укрыться в тепле. Это большая ошибка.

Найдите способ обеспечить себе достаточно движения, занимайтесь гимнастикой, включайте музыку и танцуйте, если есть возможность, купите тренажер. Но осторожно! Тяжелые физические нагрузки снижают сопротивляемость организма к инфекциям. Австралийские медики не так давно заметили, что спортсмены во время интенсивных тренировок и после соревнований чаще болеют ОРВИ.

Медики не устают напоминать об опасности бесконтрольного употребления антибиотиков. Прием этих препаратов опасен не только потому, что организм со временем перестает реагировать на лечение, но и потому, что антибиотики убивают защитные свойства иммунной системы.

Получается, что хватаясь за антибиотики при малейшей простуде, мы первые лишаем себя возможности сопротивляться болезни. А уж о страшном вреде сильных антибиотиков для кишечника (где, мы помним, находятся миллионы полезных для иммунной системы бактерий) знают, наверное, все.

Это интересно

Найден ответ на вопрос, почему мужчины тяжелее переносят грипп, а осложнения у них развиваются чаще. Ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда выяснили, что это мужчины не просто менее терпеливы, чем женщины.

«Мужчины могут не преувеличивать симптомы, а просто иметь более слабую иммунную реакцию на респираторные вирусы, что приводит к более высокому уровню заболеваемости и смертности, нежели у женщин», – говорят медики.

Поэтому у мужчин грипп и простуда чаще сопровождаются осложнениями, которые могут привести к госпитализации или даже смерти.

Оказалось, что «женский» гормон эстроген более эффективно снижает содержание вируса в клетках организма, тогда как «мужской» тестостерон наоборот снижает реакцию иммунитета. Даже реакция на вакцинацию у мужчин и женщин разная: мужчинам необходимо в два раза больше времени, чтобы восстановиться после болезни.

Подготовила Яна Котт