Иммунитет надо заработать

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Иммунитет

Иммунитет, как воздух: когда он есть, его не замечаешь, но стоит перекрыть кислород и тут начнется такое… Мало кто из здоровых людей задумывается, что иммунитет, данный нам от природы, надо тренировать и поддерживать в течение всей жизни. И лишь когда нас накрывают бесконечные болячки, мы понимаем, что упустили из виду что-то важное.

Иммунитет надо заработать

Впереди зима, и те из нас, у кого ослаблен иммунитет, заранее впадают в уныние – для них это сезон бесконечных простуд и инфекций. ОРЗ, ОРВИ, грипп и последующие осложнения знакомы таким людям не понаслышке. А ведь иногда эти проблемы решаются достаточно просто – стоит человеку заняться укреплением иммунитета, закаливанием, и болезни начинают обходить его стороной.

Иммунитет – это не абстрактное понятие, он, если можно так сказать, живет в разных органах и тканях. Его можно сравнить с армией, стоящей на защите организма. В «оборонную систему» входят – вилочковая железа (тимус), миндалины, лимфоузлы, кишечник, костный мозг, селезенка, кровь, лимфа. Они дружно работают на защиту человека от бактерий и вирусов, с миллионами которых мы соприкасаемся ежедневно.

Свой первый иммунитет ребенок получает еще в утробе матери, после рождения антитела поступают вместе с грудным молоком. Такой иммунитет называется естественным пассивным. Человек растет и, в борьбе с различными инфекциями, начинает нарабатывать активный иммунитет. Далее к этой естественной защите организма присоединяется искусственная – за счет проведения вакцинаций и прививок.

Маленькие дети часто болеют и родителям не стоит сразу паниковать по этому поводу. В эти периоды происходит закалка иммунной системы. Многие мамы ревностно берегут ребенка от всех детских болячек, создавая вокруг него чуть ли не стерильную среду. Не думая о том, что у такого ребенка совершенно не тренируется иммунитет, и в дальнейшем его организм не сможет самостоятельно бороться с болезнями.

Иммунной тренировкой организма, показателем его ответной реакции на болезнь может служить и температура при простуде или инфекции. Именно поэтому врачи не рекомендуют сбивать ее, если термометр показывает меньше 38 градусов.

Если у вас проблемы с иммунитетом, то, скорее всего, вы заметите у себя следующие симптомы:
постоянный упадок сил, вялость, сонливость;
частые головные боли, ломота в мышцах, одышка;
частые простуды, насморки, отиты, синуситы, ангины и тонзиллиты, которые затягиваются надолго;
повторяющиеся гнойные или грибковые заболевания;
долгое заживление ран и ссадин;
частое обострение хронических заболеваний, особенно мочеполовой и дыхательной систем.

Поддержим обороноспособность

Наш иммунитет зависит от многого: от условий жизни, правильного питания, наличия или отсутствия стрессовых ситуаций, от обеспеченности организма витаминами, от приема антибиотиков.
Большинство всех иммунокомпетентных клеток организма находится в слизистой оболочке кишечника. Отсюда следует: то, что мы едим, крайне важно.
Отлично заботятся о здоровье кишечной микрофлоры кисломолочные продукты.
Осторожнее с жирами, обилие жирной животной пищи способствует угнетению иммунитета. Отдавайте предпочтение растительным маслам.

Полезное питаниеДаже зимой нужно стараться есть овощи, фрукты, ягоды. Прекрасный витамин, запускающий наш иммунитет, – витамин С, аскорбиновая кислота. Квашеная капуста, болгарский перец, отвар шиповника, цитрусовые, ягоды во всевозможном виде – все продукты, где содержится витамин С не должны сходить с вашего стола круглый год.

В рационе должно быть достаточное количество белка, а это мясо, рыба, молочные продукты, яйца. Давайте еще раз вспомним о волшебной силе куриного бульона в сезон простуд.

Также важен растительный белок, поэтому едим бобовые и каши.

Замените сахар полезным медом. Вместо тортика ешьте орехи в меду, сухофрукты.
Настоящий враг иммунитета – низкая физическая активность. А именно в холодный сезон мы засиживаемся в домах, предпочитаем передвигаться на колесах. Понятно – холодно, сыро, ветрено, и потому хочется скорее укрыться в тепле. Это большая ошибка.

Найдите способ обеспечить себе достаточно движения, занимайтесь гимнастикой, включайте музыку и танцуйте, если есть возможность, купите тренажер. Но осторожно! Тяжелые физические нагрузки снижают сопротивляемость организма к инфекциям. Австралийские медики не так давно заметили, что спортсмены во время интенсивных тренировок и после соревнований чаще болеют ОРВИ.

Медики не устают напоминать об опасности бесконтрольного употребления антибиотиков. Прием этих препаратов опасен не только потому, что организм со временем перестает реагировать на лечение, но и потому, что антибиотики убивают защитные свойства иммунной системы.

Получается, что хватаясь за антибиотики при малейшей простуде, мы первые лишаем себя возможности сопротивляться болезни. А уж о страшном вреде сильных антибиотиков для кишечника (где, мы помним, находятся миллионы полезных для иммунной системы бактерий) знают, наверное, все.

Это интересно

Мужчина заболелНайден ответ на вопрос, почему мужчины тяжелее переносят грипп, а осложнения у них развиваются чаще. Ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда выяснили, что это мужчины не просто менее терпеливы, чем женщины.

«Мужчины могут не преувеличивать симптомы, а просто иметь более слабую иммунную реакцию на респираторные вирусы, что приводит к более высокому уровню заболеваемости и смертности, нежели у женщин», – говорят медики.

Поэтому у мужчин грипп и простуда чаще сопровождаются осложнениями, которые могут привести к госпитализации или даже смерти.

Оказалось, что «женский» гормон эстроген более эффективно снижает содержание вируса в клетках организма, тогда как «мужской» тестостерон наоборот снижает реакцию иммунитета. Даже реакция на вакцинацию у мужчин и женщин разная: мужчинам необходимо в два раза больше времени, чтобы восстановиться после болезни.

Подготовила Яна Котт

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