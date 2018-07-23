АО «Пассажирские перевозки» проводит постоянную работу в данной сфере, организуются регулярные проверки по всем поездам и билетным кассам.

К виновным сотрудникам принимаются соответствующие меры наказания, вплоть до расторжения трудовых взаимоотношений. За последние 3 месяца по результатам разбирательств по фактам безбилетного провоза расторгнуто более 30 трудовых договоров и наложено свыше 50 дисциплинарных взысканий.

Аналогичная работа по пресечению незаконной деятельности перекупщиков проездных билетов ведется с участием региональных представительств Департамента внутренних дел на транспорте МВД РК. Продолжается совместная антикоррупционная работа с Департаментом гос. доходов Минфина РК.

Созданы совместные мобильные группы, по итогам рейдов с начала года задержано и привлечено к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях 15 лиц. Они занимались перепродажей проездных документов (билетов) на станциях Шымкент, Алматы-1 и Алматы-2.

Кроме того, подчеркиваем, что ответственность по факту поездки «безбилета» или билета приобретенного у «перекупщиков» распространяется, в том числе и на пассажира (10-кратный размер к стоимости билета). Пассажиров призываем не пользоваться сомнительными услугами и заранее планировать свои поездки.

При выявлении подобных фактов, просим проявить активную гражданскую позицию и обратиться на блог генерального директора АО «Пассажирские перевозки» и приложить подтверждающие фото и видео материалы для принятия дальнейших мер.

Тем самым, пассажиры внесут свой вклад в борьбу с подобными случаями и в реализацию политики «нулевой терпимости».