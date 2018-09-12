Скидки до 25 % вводит АО «Пассажирские перевозки» на социально-значимые маршруты.

С 11 сентября 2018 года в АО «Пассажирские перевозки» внедряется гибкая система регулирования цен на все социально значимые маршруты внутри Казахстана. Это 50 социально-значимых маршрутов, за исключением маршрутов формирования других государств (поезда Российской Федерации, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси), а также частных перевозчиков.

Гибкая система регулирования цен вводится по программе динамического тарифного управления. Со скидкой до 25% пассажир может приобрести билеты на любые направления внутри страны при покупке билета за 45 дней.

Размер скидки зависит от количества свободных мест и количества оставшихся дней до отправления поезда. По мере приближения к дате отправления цена будет расти, но не более чем на 25%.

Ранее с июля 2014 года дифференцированные скидки на билеты действовали на коммерческих маршрутах, сформированных только из вагонов «Тұлпар-Тальго». При предварительной покупке пассажир экономил до 45% от стоимости билета. С марта 2018 года дифференцированные скидки были распространены на два социально значимых маршрута: на поезда № 85/86 «Астана-Сарыагаш» и № 3/4 «Астана-Алматы», сформированные из вагонов «Тұлпар-Тальго».

Данная практика оказалась полезной как клиентам, так и АО «Пассажирские перевозки», который регулярно объявляет сезонные скидки на отдельные маршруты.

Национальный перевозчик рекомендует заранее планировать поездки и заблаговременно приобретать билеты на поезда.