Дижитализация позволит мониторить эффективность госслужащих.

Об этом говорилось на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению нового формата служебных удостоверений — ID-карт государственных служащих, сообщила пресс-служба АДГСПК РК.

Заседание прошло с участием уполномоченного органа в сфере информатизации и информационной безопасности, представителей IT–сообществ.

Разработка и внедрение цифрового служебного удостоверения (ID-карты) предусматривает имплементацию ЭЦП государственного служащего и интегрирование систем контроля и управления доступом государственных органов (СКУД) с единым центром управления ИИС «Е-қызмет».

Благодаря данной интеграции будет возможность войти в административные здания госорганов посредством системы ИИС «Е-қызмет», что позволит в дальнейшем оптимизировать расходы на содержание бюро пропусков.

На заседании в пилотном режиме продемонстрированы и другие возможности нового электронного служебного удостоверения.

Протестирована имплементированная на ID-карту ЭЦП государственного служащего, которая позволяет подписывать в электронном формате документы в информационных системах госорганов.

Также членами рабочей группы даны рекомендации по использованию инновационных решений (компьютерных программ и приложений) для учета и контроля рабочего времени государственных служащих. Это позволит мониторить за продуктивностью и эффективностью работников, а также снизить риски возникновения инцидентов, создающих угрозу информационной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что ID-карты введены в пилотном режиме для всех сотрудников Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В настоящее время проводится работа по внедрению более усовершенствованных электронных служебных удостоверений во всех государственных органах страны.