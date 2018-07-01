Национальный день домбры впервые празднуют казахстанцы, передает dixinews.kz.

Как говорится в Указе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, первое воскресенье июля объявлен Национальным днем домбры в РК.

В этот день во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, посвященные традиционному казахскому инструменту, а с наибольшим размахом праздник планируют отметить в Астане, Алматы и Шымкенте.

Тем временем, в Шымкенте прошел праздничный концерт в дендропарке, а вечером в областном центре обычаев и обрядов гостей и жителей города ждет шоу-программа под названием «Домбыра думан».

Для участия концерте в честь в празднования Национального дня домбры в Астане уже зарегистрировались более 1,3 тысячи участников.

Домбра – струнный щипковый музыкальный инструмент, который является неотъемлемой частью культуры казахского народа. По археологическим данным, прообраз домбры, приближенный к тому инструменту, что известен сейчас, появился еще 4 тысячи лет назад, возраст находок сакской эпохи, свидетельствующих о том, что предки казахов играли на домбре, составляет более 2 тысячелетий.

Напомним, Указ Главы государства о праздновании ежегодно в первое воскресенье июля Национального дня домбры был подписан 13 июня.