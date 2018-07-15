Совсем рядом оказались юбилеи двух ярких актеров кино – Андрея Мягкова и Лии Ахеджаковой. 8 и 9 июля им исполнилось по 80 лет. Их связывает еще одно интересное обстоятельство – оба любимцы режиссера Эльдара Рязанова, который снял их сразу в нескольких своих фильмах. Впрочем, между ними есть и еще много общего.

И Мягков, и Ахеджакова еще раз подтверждают истину, что актеры, блистающие в комедиях, в жизни чаще всего очень серьезные и непубличные люди. Даже при большом желании вы не найдете их слишком откровенные интервью и россыпи смешных баек. А если что-то и найдете, то это будет что-нибудь связанное с актерской работой. Свою личную жизнь они предпочитают не афишировать. И уж тем более не поднимать шумиху вокруг себя великого с единственной целью – чтобы не забыли.

Оба, прежде чем пойти в артисты, поступили в «серьезные вузы». Оба какое-то время играли в одном театре. И, конечно же, оба никогда не считали роли, которые сделали их мегапопулярными, своими лучшими работами. Но зрители выбирают любимцев своим собственным чутьем.

Андрей

Андрей Мягков навсегда останется в большом зрительском сердце Женей Лукашиным из «Иронии судьбы» или Толей Новосельцевым из «Служебного романа». Хотя за его плечами множество серьезных ролей и в киноклассике, и на театральной сцене. Но все же он вытащил свой счастливый билет, когда Эльдар Рязанов пригласил его сниматься в истории о незадачливом обаятельном хирурге, который в новогоднюю ночь из Москвы улетает в Ленинград и там влюбляется.

Впрочем, заблудиться в Ленинграде сам Андрей Мягков точно бы не мог. Ведь это его родной город. Там он родился, там поступил в Ленинградский химико-технологический институт, а потом пошел работать в НИИ пластических масс. И однажды, играя в самодеятельном кружке, попал на глаза одному из преподавателей школы-студии МХАТ. Совет мэтра попробовать себя в актерской профессии не остался без внимания. Талантливый парень без труда поступил в театральный. По окончании же оказался на сцене знаменитого московского «Современника».

1974 год стал поворотным в судьбе тогда еще театрального актера Андрея Мягкова. Именно в тот год Эльдар Рязанов приступил к съемкам фильма по своей пьесе, написанной в соавторстве с Эмилем Брагинским. В роли врача Жени Лукашина он видел Олега Даля. Но после проб стало понятно, что Даль не совсем то, что нужно – не хватало ему мягкости и детской наивности. Дальше возник вариант Андрея Миронова, но и тут что-то не срослось. Были пробы и со звездами кино Станиславом Любшиным и Петром Вельяминовым, которых теперь уж точно невозможно представить в этой роли.

Мягкова Рязанову предложила одна из ассистенток. «Честно говоря, я противился тому, чтобы Мягков играл главного героя в «Иронии судьбы», даже пробу делать не хотел. Говорил: «Ну у него же чувства юмора нет! Я его видел в разных спектаклях и фильмах, он играл и Ленина, и Герцена, и Алешу Карамазова, и Гайдара…» – признавался режиссер много лет спустя. Но первая же проба – сцена в бане – окончательно убедила Рязанова.

Каким точным было попадание в образ, показало время. С тех пор, каждый год 31 декабря… Нет, мы не ходим в баню. Мы смотрим «Иронию судьбы, или С легким паром».

Рязанову так понравилось работать с Мягковым, что через пару лет он пригласил Андрея в свой новый фильм «Служебный роман». Где опять нужен был такой же наивный добряк, которого точно так же полюбили бы зрители. А потом – в «Гараж» и «Жестокий романс».

На съемочной площадке у Рязанова обычно царила особая атмосфера. С ним работали потрясающие профессионалы, настоящие звезды. Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Александр Ширвиндт, Светлана Немоляева, Георгий Бурков… Андрей Мягков прекрасно вписывался в актерский ансамбль. Но как только дело не касалось съемочной площадки, он уходил в себя и не любил никаких публичных мероприятий и громких посиделок. Тот же Эльдар Рязанов, вздыхая, говорил: «Зовите-зовите, он все равно не придет».

Андрей Васильевич всегда предпочитал проводить время дома. Со своей единственной на всю жизнь женой актрисой Анастасией Вознесенской, среди книг и картин. Самое интересное, что для своей любимой жены он начал и сам писать картины и книги. Вот такой романтик.

Лия

Когда Рязанов предложил Лии Ахеджаковой эпизодическую роль в своей новогодней комедии, она поначалу не хотела играть. Ну что это такое – подружка героини, которая дважды за ночь вкатывается в ее дом, чуть-чуть поет, говорит пару слов и исчезает со сцены. «Мне на тот момент так надоело, что мне одни эпизоды дают, – признавалась Ахеджакова. – И я пришла к Эльдару Александровичу и сказала: «Я так вас люблю. Давайте я подожду, когда вы для меня другую роль придумаете, побольше». А он мне ответил: «Лучше сняться у хорошего режиссера в маленькой роли, чем в главной роли у плохого режиссера».

Так оно и оказалось. С легкой руки Рязанова Лия легкой походкой прошлась по многим замечательным картинам. Сначала Таня в «Иронии судьбы», потом секретарша Верочка в «Служебном романе». И кто скажет, что это проходные роли! Потом сотрудничество режиссера и актрисы продолжилось. Были еще и «Гараж», и «Старые клячи», и «Небеса обетованные», где игра Ахеджаковой – восторг. Она – настоящая изюминка на торте. Маленькая, но такая вкусная.

Лия родилась в театральной семье: мама была актрисой, отец – режиссером театра в Майкопе. Надо ли удивляться, что девочка с детства тоже мечтала о сцене. Окончив школу с золотой медалью, она отправилась в Москву и поступила… в серьезный Институт цветных металлов и золота. Так тоже бывает. Но кое-как протянув там полтора года, Лия поняла, что все равно никем, кроме актрисы, она не будет.

Через два года она уже была студенткой ГИТИСа. Потом был Театр юного зрителя, где Ахеджакова кого только не переиграла – и мальчишек, и школьниц, и каждого из трех поросят, и даже ноги Избушки на курьих ножках. А потом актриса-травести из ТЮЗа оказалась в одном из самых знаменитых театров столицы «Современнике». И это была уже совсем другая жизнь, другой репертуар.

И все же первая громкая слава Ахеджакову ждала не на сцене, а на съемочной площадке. Прекрасная театральная актриса заслужила любовь миллионов именно своими киноролями. И ничего тут не поделаешь. И не надо судить зрителей, за то, что они сами выбирают, то, что им ближе. Часто бывает, что серьезные главные роли забываются, а яркие эпизоды остаются в памяти навсегда.

Маленькая женщина Лия Ахеджакова в жизни обладает железным характером. Она способна на решительные поступки, может вычеркнуть из жизни предавшего ее человека. Так было с первым мужем Валерием Носиком – узнав о его измене, Лия порвала в ним и ушла, оставив свою квартиру бывшему мужу и его любовнице. Противно было вступать в тяжбы и делить имущество. Не смогла она простить отстраненность от проблем семьи и второму своему мужу – художнику Борису Кочейшвили. Долго тянула лямку этого брака. Но однажды все решила в один день – собрала вещи мужа, отвезла в мастерскую и попросила в ее жизни больше не появляться. Только перевалив за шестидесятилетний рубеж Лия Ахеджакова нашла своего мужчину. В третьем браке с фотографом Владимиром Персияниновым она, по собственному признанию, абсолютно счастлива. Но предпочитает не сиять от счастья на глазах у всех, а наслаждаться им в тихом загородном доме с замечательными цветами.

Характер Лии Ахеджаковой проявляется и в том, какой она лихой водитель. Когда-то начинала ездить на «Запорожце», теперь рассекает на огромном джипе. «У меня было много разных машин. А в свой красивый внедорожник я просто влюбилась с первого взгляда, – говорит актриса. – Сперва со своим маленьким ростом чувствовала себя неуютно за рулем огромного автомобиля, но потом приноровилась, привыкла. Как-то после спектакля я возвращалась домой, увидела, что гаишник на перекрестке в ужасе отпрыгнул в сторону и тут же начал неистово размахивать жезлом, посылая призывы остановиться. Я остановилась и спросила: «Что случилось?» Милиционер ответил: «Вы здесь… Ну слава богу! А то смотрю: машина едет без водителя!»

Ахеджакова – в жизни человек «не удобный», со свей гражданской позицией, которую она отстаивает, если считает правильной. Не очень боится потерять поклонников, которые иначе смотрят на многие события в нынешней жизни, не опасается угодить в скандал и не понравиться. Актриса и давняя подруга Ахеджаковой Валентина Талызина как-то призналась «Мы с ней учились, жили в соседних комнатах. Я ее очень любила. Я бы мечтала с ней еще сниматься и работать, но она со мной не будет ни работать, ни сниматься, ничего. Обиделась на меня, что я снималась в продолжении «Иронии судьбы», а она нет. Я считала, что она меня как-то бросила… А Лия просто не смогла изменить Рязанову».

Вот такой у этой маленькой женщины крутой и верный характер.

Яна Котт