Номер машины, на которой везли дыни, не совпадал с номером, указанным в документах. Восемь тонн свежих дынь отправили обратно в Казахстан, передает eda.omskinform.ru.

Вчера, 9 июля, на пункте пропуска через границу в Одесском районе сотрудники Россельхознадзора не пустили в Омскую область 8 тонн свежих дынь из Казахстана. Их везли для продажи в Омск.

Как оказалось, номер машины, на которой везли дыни, не совпал с тем, который указан в фитосанитарном сертификате, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Из-за этого документ был признан недействительным, и дыни отправили назад, а владельца груза оштрафовали.

Судя по номерам, дыни везли из Туркестанской (бывшей Южно-Казахстанской) области соседнего государства. Там связка из 8–9 дынь стоит около 250 тенге (менее 50 рублей). В России их продают гораздо дороже.