В гостях хорошо, а дома лучше!

Прошу прощения у тех, кому заголовок покажется банальным, и у тех, кто сочтет мои путевые заметки праздным пустословием, засоряющим мозги. Во-первых, любая пословица, если задуматься, это сплошная банальщина, то есть обыденность, выраженная народом в лаконичной форме. Например, пословица «Там хорошо, где нас нет» тоже не претендует на оригинальность.

Однако она точная и правдивая, как всякая реальность. Вот, нам кажется, что где-то там, в чужих краях, живется легче и дышится вольнее, а приглядишься – ан нет, там все то же, и нигде мы, в общем-то, не нужны, кроме родного дома. Говорят же: «Где родился, там и пригодился». Банально, но факт!

Во-вторых, пишу я эти заметки по той причине, что шымкентских впечатлений еще не наработала, а недавних отпускных хоть отбавляй! Ну, не пропадать же информационному добру?

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ ТУРИСТА

Отчаливая от порога родного дома – неважно на какой срок и расстояние, – ты уже фактически становишься туристом. А для всякого туриста, по утверждению психологов, есть определенные правила, дабы извлечь от любой поездки максимальную пользу и удовольствие. Подлежат классификации даже типы туристов, среди которых встречаются «раздумывающие вояжеры», «размышляющие пассажиры», «дружелюбные собеседники» и «заботливые попутчики». Есть и «целеустремленные путешественники» и «оптимистичные авантюристы». В общем, вездесущая психология не обошла вниманием ни одну из сфер человеческой деятельности, в том числе сферу путешествий. Она «способна помочь человеку разобраться в собственных потребностях, оптимизировать поездки, сделать путешествия более эффективными на основе учета текущего морально-психологического состояния».

Я же отправлялась в путь стихийно, без учета всякой психологии. Главная цель – навестить своих близких, а там – по обстоятельствам. Хотя в полуторадневной поездке на поезде я решила быть «дружелюбным собеседником» и «заботливым попутчиком». Но ни тем, ни другим, к сожалению, мне стать не удалось. Попытаюсь объяснить, почему. Если кто помнит, какими были те поездки в былые времена, тот меня поймет.

Первое: раньше попутчики сразу знакомились и братались. Выясняли, кто куда едет и кто кем работает? Почти сразу с набором хода поезда все сразу разворачивали домашнюю снедь. На дорожный столик вываливались продуктовые наборы немыслимого разнообразия, но особое предпочтение отдавалось вареной курице и яйцам вкрутую. Нередко в центр стола выставлялась бутылочка чего-нибудь крепкого, в купейных и вагонах СВ чаще преобладал коньяк. Кушали, естественно, все вместе и дружно. Ни о каком индивидуальном поедании пищи не могло быть и речи – это считалось жутчайшим моветоном, то есть попросту жлобством чистой воды. В процессе совместных завтраков, обедов и ужинов люди порой сближались настолько тесно и душевно, что поверяли друг другу самые секретные личные тайны, какие и родному не всегда расскажешь. При расставании, бывало, обнимались и обменивались адресами. Не буду врать, в большинстве своем такая дорожная дружба не имела дальнейших последствий, но долго отзывалась в памяти приятными и благодарными воспоминаниями.

Теперь уже не то… И причину перемен назвать невозможно. Вроде бы все лучше и сытнее стали жить. Вареная курица перестала быть показателем материального достатка. Вагоны стали в десятки раз комфортабельнее: с биотуалетами без запаха, туалетной бумагой и жидким мылом, а также с персональными розетками для подзарядки мобильных телефонов, кондиционированием воздуха и прочими благами цивилизации. А вот люди изменились разительно.

Я честно старалась войти в роль «дружелюбного собеседника», причем не только в этот раз. Свой дорожный паек щедро предлагала разделить с соседями напротив, ненавязчивыми репликами вызывала попутчиков хоть на какой-нибудь разговор. А потом эти попытки оставила и уткнулась, как и все, в свой незатухающий телефон.

Никаких церемоний в виде знакомства в дороге не наблюдалось. Конечно, позже я узнала имена своих попутчиков по их общению между собой. Но сама я пропутешествовала инкогнито до конечного пункта назначения – моей персоной так никто и не заинтересовался.

Обидно ли мне было? Да ничуть. Я и в быту не очень-то словоохотлива. Но и намеченной цели – быть «дружелюбным собеседником» – я так и не достигла. А ведь какие невероятные истории могла бы я услышать и пустить в печатный оборот!.. Да и в дороге было бы веселей… Ладно, эту психологическую станцию мы уже проехали.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

В Омске я была десятки раз, все главные достопримечательности этого города знаю вдоль и поперек, но с каждым разом подмечаю что-нибудь новое. И сравниваю. А как же иначе? Вся прелесть путешествий и состоит в сравнительном анализе того, что отличает новое место локации с тем, к чему мы привыкли дома. Ты смотришь вокруг и ловишь себя на мысли: вот это у них лучше, спору нет, а вот в этом за нами не угнаться. Это касается и архитектуры, и памятников старины, и культуры, и уклада жизни. Вот Омск, к примеру, тоже город-миллионник, но у него свое лицо, другой темперамент, другой алгоритм существования. В общем, есть что сравнивать.

Возьмем, допустим, общественный транспорт. Тут мне прямо-таки хочется сделать небольшое заявление. Дорогие земляки! Не гневите Бога и судьбу, когда ругаете шымкентский общественный транспорт! По сравнению с омским наш автобусный парк – это верх транспортного прогресса, высокого уровня комфорта и обслуживания. А если взять количество автобусов на одну душу шымкентского населения? Омичам даже не снилась такая обычная для нас картина, когда несколько автобусов «толпится» на одной остановке, подгоняя друг друга нетерпеливыми гудками: мол, двигай дальше, ты не один тут в очереди за пассажирами… Об автобусах с кондиционерами многие омичи даже не мечтают. Вы скажете, что для них, сибиряков, это совершенно не актуально. Ну, в этом вы не правы. Сибирь Сибирью, а жара у них летом бывает зверская. Вот мы с вами стонем при температуре за плюс 40 и выше, а они задыхаются, когда едва перевалит за 30. Влажность тут беспощадная, один внушительный Иртыш чего стоит, не говоря уже про Омь, Омку, другие речки и водоемы бессчетного количества…

С ценой за проезд им тоже не повезло. Прямо при мне с 1 июля подняли цены за проезд с 30 до 40 рублей, это примерно до 200 тенге по-нашему. В соцсетях подняли бучу: дескать, совсем совесть потеряли, зарплату и пенсии тоже будут повышать?! Но это, как говорится, глас вопиющих в пустыне…

Про омский электротранспорт вообще говорить не хочется, хотя он у них имеется – в виде трамваев и троллейбусов. Потрепанные временем трамваи, как будто рожденные в годы первых советских пятилеток, ходят редко и как захотят. Я было вознамерилась прокатиться по рельсам для разнообразия, но не удалось. Просидела на остановке минут 50 – не дождалась. Не судьба…

Теперь расскажу о хорошем. Омск живет активной и насыщенной культурной жизнью. Несмотря на удаленность от столичного центра, в город нескончаемым потоком наезжают представители российского шоу-бизнеса, такие как Григорий Лепс, Полина Гагарина, Лариса Долина, Владимир Пресняков и другие звезды подобной величины. Концертных площадок там хоть отбавляй, включая собственную Омскую филармонию. Ну, такое и у нас есть, тоже в изрядном количестве. Но чего у нас нет, так это уникального органного зала, за существование которого долгие годы боролись местные органы культуры и патриоты города.

Вообще-то, орган, гигант среди музыкальных инструментов, вообще не характерен для русского города с православным религиозным уклоном. История его создания в сибирской глубинке сложная и запутанная, на ней мы останавливаться не будем. Скажу лишь, что этот громогласный великан, имеющий три мануала, 64 регистра и 3700 труб, в свое время пришлось перетаскивать из Свято-Никольского казачьего собора в историческую часть города. Нелегка была эта работа… Так вот, каждый год, бывая в Омске, я иду в органный зал за музыкальным гурманством. В этот раз там выступал органист-импровизатор Кирилл Янковкий. И испытанному наслаждению слов подобрать невозможно…

Впрочем, чтобы проводить какие-либо параллели между «как живут они» и «как живем мы», вовсе не обязательно углубляться в какие-то глобальные пласты человеческого существования, вроде культуры быта и общения, организаций здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Можно просто в ходе пеших променадов отмечать для себя что-то новое и необычное.

Допустим, на аллее вблизи набережной Омки я увидела череду гипсовых бюстов с лавровыми венками на головах. Их было 22. Подобным образом ваятели Древней Греции обычно увековечивали своих античных героев. Читаю надписи. Оказывается, это бюсты российских спортсменов, которые когда-либо в различных видах спорта побеждали на Олимпийских играх. Очень креативная идея, можно позаимствовать…

А в сквере на другой набережной я чуть было не присела на скамейку для отдыха натруженных ног. Потом увидела на ней табличку с какими-то письменами и решила сначала прочитать: уж не «окрашено» ли? Однако надпись гласила: «Привет! Эта скамья изготовлена из пластиковых крышек. Мы собрали их, переработали и подарили вторую жизнь в рамках программы «Сберегаем вместе». Присоединяйся! Внедряй полезные привычки в свою жизнь и меняй мир к лучшему вместе с нами!» Молодцы, всем примерам пример!

А еще меня поразила информационная работа МЧС на ниве предупреждения граждан о многообразных опасностях в жизни. Конечно, и наша шымкентская служба не дремлет. Нас тоже постоянно предупреждают по телефону об аномальной жаре, шквалистом ветре, гололеде и опасностях купания в непроверенных водоемах. Но чтобы так предупреждать, как в Омске?! А на автобусных остановках и в самом транспорте автоматический голос непрерывно вещает об опасности детских игр со спичками, о необходимости вовремя прочищать дымоходы и печные трубы, недопустимости курения в постели, проверке состояния электропроводки… Кроме пожарной опасности, омичей еще пугают телефонными мошенниками, коварными микрокредитными организациями, даже опасностью надевать наушники и капюшоны вблизи железнодорожных путей. Мол, можно не услышать стук колес мчащегося поезда и вовремя не отпрыгнуть.

Как бы ни казались эти призывы несколько назойливыми, они продиктованы самыми благими намерениями. Приятно думать, что кто-то, кроме тебя самого, заботится о твоей безопасности, не дает пропасть бездарно по собственной глупости или беспечности.

Но не менее часто в омских автобусах можно услышать объявление другого свойства, начинающееся примерно такими словами: «Настало время встать на защиту Родины!» А далее звучит призыв к военной службе по контракту. То есть приглашение на войну. А это еще хуже, чем стоять в наушниках на железнодорожном полотне. И не дай Бог нам услышать такое в наших автобусах на нашей земле…

Елена Летягина