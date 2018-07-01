В Жуалынском районе ремонтируют участок трассы на горном перевале Куюк, передает МИА «Казинформ».

Этот 11-километровый отрезок дороги Алматы — Ташкент — Термез, с 546 по 557 км, представляет собой участок прежней трассы через перевал Куюк. Как известно, при строительстве жамбылского участка международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай» построили новую трассу в обход сложного горного перевала Куюк, особо опасного в зимнее время.

Прежняя трасса через Куюк стала использоваться, в основном, большегрузными автомашинами, окончательно «добившими» эту дорогу, с 2013 года не видевшую ремонта. А между тем этот участок трассы имеет важное значение и для транзита грузов, и в качестве резервной дороги, связывающей Жамбылскую область с Туркестанской.

Тендер на ремонт объездной дороги на перевале Куюк выиграло ТОО «Компания инвест МК». По словам директора компании Сатбая Кожамкулова, стоимость проекта среднего ремонта дороги протяженностью 11,3 км составляет 289 млн тенге. Здесь укладывается двухслойное покрытие с асфальтом в семь сантиметров. Почти семь километров восстанавливаются с помощью специальной универсальной самоходной машины для холодной регенерации старого покрытия на большую глубину «Ресайклер».

«Мы старое покрытие полностью снимаем, затем укрепляем его каменной крошкой и укладываем вновь, А вторым слоем будет уложен новый асфальтобетон», — пояснил Сатбай Кожамкулов. В ремонтно-восстановительных работах задействовано 20 единиц специальной техники. Завершение ремонта и сдача дороги в эксплуатацию для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения транспорта ожидается в октябре этого года.

Теперь водители грузового транспорта смогут преодолевать этот отрезок не за три часа, как раньше, а всего лишь за час. Планируется перевести участок дороги Куюк — Терс — Ащибулак из категории дороги районного значения в республиканскую категорию.