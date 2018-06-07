Участок тоннеля международного автобана, проходящий по территории ЮКО в скором времени будет достроен. Планируется, что здесь построят два моста. По словам специалистов, строительство тоннеля избавит участников дорожного движения от заторов и происшествий.

В ходе строительства, которое велось на землях аула Шакпак в Тюлькубасском районе, пришлось срубить деревья и выровнять горную поверхность. Напомним, строительные работы на этом участке были на время приостановлены. Теперь же вновь возобновились.

Стоимость строительства тоннеля, который прокладывают вдоль международного коридора Западная Европа — Западный Китай на территории Тюлькубасского района обойдется в 8,5 млрд тенге, говорят специалисты. Протяженность объекта составит 860 метров. Строительство объекта доверили азербайджанской компании «Евраскон».

«Иранская компания начала строительство в 2014 году. Из-за того, что компания столкнулась с финансовыми трудностями, строительство «заморозилось» примерно на год. С подрядчиками пришлось расторгнуть контракт, и объявить тендер повторно. Теперь строительством занимается азербайджанская компания», — рассказал эксперт «Оңтүстік жол зертханасы» Данияр Камалов.

Стоит отметить, что аналогов возводимому тоннелю в Казахстане нет. На проекте с повышенными требованиями к стандартам качества, трудятся порядка 200 человек. Большая часть работников местные. Их средняя зарплата составляет порядка 100 тысяч тенге.

«После того как объект будет сдан в эксплуатацию, гарантия составит 100 лет. Здесь используют строительные материалы высокого качества. Строится небольшой тоннель внутри, он предназначен для устранения неполадок, которые могут возникнуть у участников дорожного движения», — поведал Зеки Сатыджыоглу, представитель компании.

«У нас хорошая работа. Зарплату вовремя дают. Работа, в принципе несложная», — рассказал рабочий Ақжол Анарқұлов.

На сегодня здесь идет прокладка монолитного бетона. В целом работы завершены на 50%. Строители обещают сдать объект в апреле 2019 года.