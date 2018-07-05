7-8 июля ко Дню празднования 20-летия столицы Республики Казахстан на территории парковочной зоны СК «Казахстан» планируется проведение ярмарки производителей Туркестанской области, сообщает официальный сайт г. Астаны.

На ярмарке будет выставлена продукция в объеме порядка 525 тонн на сумму 163,1 млн тенге, в том числе мясо и мясная продукция – 95 тонн, овощи – 154 тонны, молочная продукция – 46 тонн, овощи-фрукты – 46 тонн, яйцо – 5 тыс. штук, рыба – 6 тонн, мед – 5 тонн, бахчевые – 80 тонн, разные консервы – 5 тонн, картофель – 32 тонны, другая продукция – 36 тонн.

Караван, загруженный сельскохозяйственной продукцией, отправился в столицу 4 июля.

Всего в этом году аграрии Туркестанской области посетят столицу 5 раз и представят более 28 видов сельхозпродукции в общем объеме 14 753 тонны.