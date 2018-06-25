23-24 июня на территории парковочной зоны СК «Казахстан» прошла ярмарка с участием производителей Туркестанской области, передает пресс-служба акимата столицы.

На ярмарке была представлена продукция в объеме 286 тонн, в том числе мясо и мясная продукция – 65 тонн, овощи – 101 тонна, молочная продукция – 18 тонн, овощи-фрукты – 8 тонн, яйца – 20 тыс. штук, рыба – 6 тонн, мед – 5 тонн, разные консервы – 4 тонны, картофель – 17 тонн, сухофрукты – 5 тонн, другая продукция – 41 тонна.

Цены на продукцию были ниже рыночных.

К примеру, картофель – 80–110 тг/кг, капуста – 80 тг/кг, лук – 70 тг/кг, морковь – 110-120 тг/кг, огурцы – 150 тг/кг, помидоры – от 150 тг/кг.

30 июня – 1 июля планируется ярмарка Карагандинской области.