24 июля т.г. в Назарбаев центре состоялось открытие финальных отборочных туров республиканского конкурса в отрасли транспорта среди школьников.

Цель проведения конкурса – углубление знаний и повышение интереса к транспортной отрасли, а также формирование у школьников мотивации к осознанному выбору профессии, передает 24.kz.

Участники конкурса — школьники со всех областей общеобразовательных школ в возрасте от 16 до 18 лет.

Региональные отборочные туры проводились акиматами областей и городов Астаны, Алматы и Шымкент. На финальный отборочный тур приехали 85 человек. Каждая команда состоит из 4 учеников и 1 руководителя команды.

Финал будет проведен в Астане с 24 по 26 июля т.г. представителями университета Крэнфилд. По итогам финального отбора — финалисты в количестве 40 человек (2 команды победителей, а также по 2 ученика от каждой областной команды) будут направлены в учебно-познавательную поездку в аэрокосмическую школу Крэнфилд университета (Великобритания) в период с 19 по 26 августа т.г.

Организаторами конкурса являются Фонд Первого Президента РК – Елбасы, Министерство юстиции РК и Национальный институт интеллектуальной собственности. Со – организаторами конкурса являются Назарбаев университет и университет Крэнфилда.