То, что случилось на днях с одной из жительниц Шымкента, назовем ее, скажем, Галиной Андреевной, называют житейским конфузом. Из категории – «упаси меня, Боже!», ну разве что в страшном сне… Но, увы, произошло это наяву, ясным погожим днем в одном из торговых центров города.

Только что рассчитавшись за выбранный товар, еще не отойдя от кассы, эта, следует особо подчеркнуть – пожилая женщина, внезапно почувствовала, что ей архи срочно надо в туалет. Кассир сразу же порекомендовала ей обратиться к администратору. К счастью, та была в торговом зале. Выслушав просьбу покупательницы, администратор невозмутимо ответила: «Не пущу! Не открою. Выходите отсюда немедленно!» Галина Андреевна опешила, но спросила у администратора: «А что будете делать, если я вот сейчас, не сходя с этого места, обоср…?» В ответ прозвучало: «Я дам вам тряпку и вы протрете за собой». Слова покупательницы оказались пророческими для нее же – в следующую минуту это и произошло – Галина Андреевна не смогла сдержать содержимого своего кишечника… «И вот в таком виде, со шлейфом «ароматов» мне пришлось возвращаться по улице домой, – рассказывает она. – Хорошо, что живу в доме напротив, по улице Иляева. Мне было так стыдно, так неудобно перед прохожими, соседями, что я готова была от стыда сквозь землю провалиться. Самое ужасное – со мной был 10-летний внук, который увидел унижение, беспомощность и позор своей бабушки. Вот что мне было делать в такой ситуации?!»

А, впрочем, что делать, это знает и сама Галина Андреевна. К нам в редакцию она обратилась уже после того, как пообщалась с сотрудниками общества защиты прав потребителей, ее приняла дежурный прокурор из райпрокуратуры, осталось отнести заявление в суд о защите чести и достоинства. «Меня просто поражает невозмутимость этой холеной, холодной администраторши. Ее действия, точнее – бездействие неправильно!» – возмущается она.

Да, невозмутимости этой молодой женщины можно только поразиться. В беседе со мной администратор привела свои аргументы: «Туалет в тот день не работал, я вызвала сантехника, тот починил унитаз лишь к концу дня, сами сотрудники нашего торгового центра справлять нужду бегали в офис соседней организации, в чем моя вина?» Да, было стойкое ощущение, что я разговариваю с невозмутимым холодным роботом. По поводу отсутствия вины девушка-робот все же не права. Туалет должен был находиться в рабочем состоянии, раз это общественное место, торговый центр. Тем более, что с просьбой к ней обратилась не прохожая, а покупательница, в руках которой был оплаченный чек за товар этого торгового центра. Относительно этой конкретной, прямо скажем, экстренной ситуации – все же можно было бы найти выход, скажем, открыть пустой пусть и неработающий туалет, дать этой женщине ведро, коробку, полиэтилен, салфетки и прочее. Пытаюсь достучаться до роботизированного администратора, мол, к вам с просьбой обратился пожилой человек, с которым, в принципе, в силу возраста возможны такие ситуации, а она, администратор, даже не принесла своих извинений Галине Андреевне! Знаете, что прозвучало в ответ? «В таком возрасте с такими проблемами надо обращаться к врачу, лечиться надо. И не выходить из дома без памперсов!» Что остается сказать? Только то, что дай Бог, чтоб этой девушке однажды самой не оконфузиться при схожих обстоятельствах.

Для чего мы затеяли этот «неудобный» разговор? Скорее всего, для напоминания, предупреждения подобных ситуаций. А еще для того, чтобы все-таки мы были милосерднее друг к другу, человечнее. Особенно к пожилым. Пожилые, что дети малые. За ними присматривать надо – что едят, сочетание продуктов. Сейчас лето, «заработать» расстройство кишечника – дело нехитрое.

А по поводу безнаказанности, так еще не вечер… Как еще на это посмотреть, особенно, через мировой опыт – интернет нам в помощь. Полгода назад ВВС сообщило о том, что американская школьница, которую не пустили в туалет, отсудила 1,25 млн. долл. Суд обязал Калифорнийский школьный округ выплатить 1,25 миллиона долл. компенсации бывшей ученице, которой пришлось помочиться в ведро, после того как ей не позволили выйти в туалет во время урока. Инцидент произошел еще в 2012 году, но судебные разбирательства завершились только сейчас, сообщает BBC. Верховный суд встал на сторону бывшей школьницы, которая подала иск против округа и учителя. Истица, которой сейчас 19 лет, утверждает, что попросилась в туалет во время 25-минутного консультативного урока. Учительница, считая, что во время таких уроков выходить в туалет не позволено, направила девушку во вспомогательное помещение у класса, где она могла помочиться в ведро и вылить содержимое в раковину. «Такие вещи не должны случаться с 14-летней девушкой, которая только перешла в старшие классы», – заявил адвокат ученицы Брайан Уоткинс.

Кроме 1,25 миллиона долл. суд также обязал округ компенсировать истице 41 тысячу долл. медицинских расходов. Заведение также извинилось перед ученицей и ее матерью и разъяснило учителям, что отпускать учеников в туалет можно во время любого занятия.

… Будет или нет шымкентский прецедент в деле о закрытом в торговом центре туалете? Этот вопрос остается пока открытым.

Фарида Шарафутдинова