Комитетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан продолжается работа по выявлению опасной продукции на прилавках магазинов по всей республике.

В рамках проверки торговых объектов в Мангистауской области, были выявлены безалкогольные энергетические напитки российского производителя, ООО «Дал», с превышением содержания пищевой добавки бензоата натрия (Е211), выступающей как консервант для длительного хранения пищевых продуктов, сообщается на официальном сайте КООЗ.

Так, по результатам лабораторных исследований, проведенных центрами экспертизы Комитета, превышение содержания бензоата натрия установлены в следующих безалкогольных тонизирующих энергетических газированных напитках: «Dizzy original» – 189,4 мг/л и «Dizzy lemon energy» – 164,0 мг/л рикс.

Вышеуказанная партия продукции снята с реализации торговых объектов, приняты меры административного воздействия поставщику, по изъятию товаров с торговых объектов.

Также, Комитетом направлено уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (Роспотребнадзор) о взятии на усиленный лабораторный контроль продукции данных производителей.

Основную опасность для человека представляет пищевая добавка Е211 (бензоат натрия), которая способна повреждать фрагменты ДНК. Это означат, что, злоупотребляя напитками, содержащими Е211 сегодня, завтра вы наносите вред последующим поколениям.

Не рекомендовано употребление пищевых продуктов и напитков, что содержат бензоат натрия во время беременности. Также, бензоат натрия способен провоцировать аллергические реакции, когда иммунная система реагирует на чужеродное вещество. У некоторых людей могут возникать лёгкие симптомы, которые включают в себя: локализированный зуд, кашель, покраснение, сыпь, отёки. Также бензоат натрия способен накапливаться в организме, что само по себе опасно, особенно это касается подростков.