В школах и магазинах Туркестанской области проверяют продажу энергетиков

В Туркестанской области проводится масштабная разъяснительная работа, направленная на ограничение потребления энергетических напитков и соблюдение правил их реализации.

С января 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», согласно которым продажа энергетических напитков лицам младше 21 года запрещена.

Также все торговые точки обязаны размещать на видном месте предупреждение: «Продажа энергетических напитков лицам до двадцати одного года запрещена».

Предварительный анализ показал, что часть предпринимателей не была осведомлена о новых требованиях законодательства.

В связи с этим по инициативе органов прокуратуры во всех торговых объектах региона, включая школьные магазины, проведена широкая разъяснительная работа и размещены соответствующие предупреждающие надписи.

Теперь продавцы обязаны при возникновении сомнений в возрасте покупателя:

* требовать документ, удостоверяющий личность;

* при отсутствии документа отказывать в продаже энергетических напитков.

В прокуратуре напомнили, что за продажу энергетических напитков лицам младше 21 года предусмотрена административная ответственность по статье 199 кодекса РК об административных правонарушениях.

Прокуратура Туркестанской области призвала граждан и предпринимателей строго соблюдать требования законодательства.