Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество В школах и магазинах Туркестанской области проверяют продажу энергетиков

В школах и магазинах Туркестанской области проверяют продажу энергетиков

-
Редактор Юлия Машковская
-
23
Иллюстративное фото

В Туркестанской области проводится масштабная разъяснительная работа, направленная на ограничение потребления энергетических напитков и соблюдение правил их реализации.

С января 2025 года в Казахстане вступили в силу изменения в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», согласно которым продажа энергетических напитков лицам младше 21 года запрещена.

Также все торговые точки обязаны размещать на видном месте предупреждение: «Продажа энергетических напитков лицам до двадцати одного года запрещена».

Предварительный анализ показал, что часть предпринимателей не была осведомлена о новых требованиях законодательства.

В связи с этим по инициативе органов прокуратуры во всех торговых объектах региона, включая школьные магазины, проведена широкая разъяснительная работа и размещены соответствующие предупреждающие надписи.

Теперь продавцы обязаны при возникновении сомнений в возрасте покупателя:
* требовать документ, удостоверяющий личность;
* при отсутствии документа отказывать в продаже энергетических напитков.

В прокуратуре напомнили, что за продажу энергетических напитков лицам младше 21 года предусмотрена административная ответственность по статье 199 кодекса РК об административных правонарушениях.

Прокуратура Туркестанской области призвала граждан и предпринимателей строго соблюдать требования законодательства.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.