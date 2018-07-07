Благоприятные метеорологические условия в субботу, 7 июля, ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в Шымкенте. А именно жару прогнозируют синоптики.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.