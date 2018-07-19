Неделю назад Instagram Дениса Тена было опубликовано видео с его последним интервью.

Фигурист в комментарии к нему написал: «Люблю шагать в неизвестность»., сообщает 365info.kz

«Мне кажется, что свобода, которую человек обретает происходит от вещей непредсказуемых. То есть, как только ты можешь предсказать событие — ты следуешь какой-то определенной сценарной линии, которая у тебя в голове где-то крутится. Когда ты не знаешь, чего ожидать, вот тут и появляется свобода, которую я очень люблю и поэтому сейчас я чувствую себя очень свободным человеком в творчестве, идейных проектах, потому что я не знаю, чего ожидать и мне кажется это реально золотой период моей жизни», — сказал тогда Денис.

Последнюю публикацию на своей странице в Instagram Денис Тен сделал один день назад. На фото он заснят в компании девушек. В комментарии к фото сказано, что он посетил одно из заведений Алматы.