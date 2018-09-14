Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал некоторые подробности нападения на фигуриста Дениса Тена в Алматы, передает Tengrinews.kz.

«Какие мотивы — это все будет выясняться в суде. Эти люди (подозреваемые — прим.), которые проживали в Алматы, оба приезжие. Ранее каждый из них имел по три судимости. Они вначале на мойке работали, потом тихонечко перешли на кражи зеркал. В тот день они были обременены, им нужны были деньги. Им нужно было на проживание. (…) Пришли люди без документов, без ничего, и заселились в эту квартиру. Представьте себе, в другой стране, вот так можно прийти и зажить там. Вот, пожалуйста, какие условия город создает для таких преступников. Они приехали и зашли, у одних прожили в этой квартире,» — сказал глава МВД на пресс-конференции в СЦК.

«Утром они вышли, начали искать объект совершения преступления. Вокруг этой машины дважды проехали, увидели, что стоит хорошая дорогая машина, у нее есть зеркала, на них нет никаких надписей. Сейчас многие страхуются, номера пишут. (…) Увидели за 300 метров, остановились. Когда совершали преступление, в это время Денис и вышел. Он боец, догнал и жестко держал. Тот (подозреваемый — прим.) не мог выбежать, он держал его капитально, пока второй не прибежал и не ударил его ножом. Какие мотивы? Хотел убивать, не убивать, это все в суде выяснится. (…) Вот все обстоятельства», — разъяснил глава ведомства.

Касымов отметил, что в день нападения на Дениса Тена он находился в Актау.

«Мне позвонили и сообщили об этом преступлении. Мы держали на контроле. Всю ночь дело держали на связи. Когда установили преступников, задержали первого. Картину уже знали. Со вторым преступником было тяжелее: он прятался, у него не было точного адреса, у него сто дорог, а у нас одна. Было принято решение привлечь большие силы, оцепили целый микрорайон и потом при переходе с одного места на другое мы его задержали. Мы провели три бессонные ночи», — добавил министр внутренних дел Казахстана.

Напомним, 19 июля 2018 года в Алматы скончался Денис Тен — на фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел днем в Алматы на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. В убийстве спортсмена подозреваются Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Оба арестованы полицейскими.