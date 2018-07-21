Вы чувствуете, как ваша полиция вас бережет? Признаться, лично мне хотелось бы как можно реже встречаться с ее представителями и знать только в теории – да, она существует. И этого мне достаточно.

Исполнилось два с половиной года, как в Казахстане была создана местная полицейская служба (МПС). Почему именно «местная» полицейская служба? Чем она отличается от, скажем, уголовной, в чем ее обязанности? Попробуем разобраться.

Полицейский полицейскому рознь. Большинство людей не отличает полицейских, и то верно – какая простому человеку разница, где этот полицейский служит – в уголовном розыске или в местной полиции. Раз в форме, значит полицейский. Значит, должен следить за общественным порядком. Должен, но далеко не всегда пресекает непорядок.

Согласно Закону, к компетенции МПС отнесены профилактика правонарушений; охрана общественного порядка; обеспечение дорожной безопасности; предупреждение и пресечение уголовных правонарушений; производство по делам об административных правонарушениях и досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам. Если обобщить все эти задачи, то получится – обеспечение всем нам спокойной и безопасной жизни.

Однако жизнь наша так устроена, что продекларированное сильно отличается от действительности. За примерами далеко ходить не надо, они – вот здесь, под боком. Обратите внимание на тротуары возле шымкентских кафешек, торговых бутиков. Они почти сплошь заняты припарковавшимися автомобилями посетителей, клиентов.

Вот такую картину можно видеть почти каждый день. Кафе на углу перекрестка улиц Торекулова и Байтурсынова, видимо, очень популярное у посетителей. Мы рады за них. Но машин-то, машин… И все норовят припарковаться на тротуарах. Прохожие, кляня на чем свет автовладельцев, вынуждены выходить на обочину дороги, по которой мчатся другие автомобили. Иначе на этом участке не пройти. А тем временем мимо проезжает полицейское авто, в котором сидит пара «местных полицейских», которым глубоко… все равно, что там происходит вдоль дороги. «Не царское это дело…». Вот если бы на эвакуатор кого бы «пожирнее» насадить, тогда другое дело.

Сквер имени Шамши. Молодые деревца, только-только набирающие силу, размах кроны. А их двуногие человекообразные ровесники ломают им ветки. Просто скуки ради, в порыве подросткового озорства. Сотрудница коммунального предприятия, увидев это издевательство над деревьями, просит полицейских мпс-ников, пункт которых установлен рядом со сквером, сделать хотя бы замечание этим сорванцам. Что она слышит в ответ: «Это не входит в наши обязанности!» Точно не входит?!

Заглянем-ка в утвержденное правительством РК в январе 2016 года положение о местной полицейской службе органов внутренних дел. В этом документе много чего интересного значится. В частности, важная информация о том, что МПС состоит из подразделений участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, защите женщин от насилия, дорожно-патрульной полиции, природоохранной полиции, приемников-распределителей и специальных приемников. Все эти подразделения входят в единую систему органов внутренних дел. Сказано и о задачах МПС – для нас это важно!

В их числе значатся:

1) профилактика правонарушений;

2) охрана общественного порядка;

3) обеспечение безопасности дорожного движения;

4) производство по делам об административных правонарушениях;

5) предупреждение и пресечение уголовных правонарушений;

6) досудебное расследование по уголовным проступкам в протокольной форме;

7) содержание лиц в приемниках-распределителях и специальных приемниках органов внутренних дел;

8) иные задачи, которые ставят перед МПС акимы областей, города республиканского значения столицы по обеспечению правопорядка на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Понятно про обязанности? По-моему, более чем. А еще в числе функций МПС (есть и такие) сотрудник МПС вправе в пределах своей компетенции требовать от физических и юридических лиц соблюдения законодательства Республики Казахстан, прекращения противоправных действий, а в случае невыполнения этих требований, применять соответствующие меры принуждения. Вот! Так что ссылка на «это не в моей компетенции» здесь не канает. Уж, извиняйте! Ну нельзя быть в такой профессии конченными солдафонами. Да и то – солдафон хотя бы строго следует букве закона, инструкции, приказу, а некоторые наши полицейские следуют лишь зову желудка и звону злата-серебра. Сама была свидетельницей того, как знакомую, повернувшую на предупреждающий знак, тут же остановила патрульная машина с мпс-никами. «Вы нарушили, оформим протокол…» Стоило показать и отдать десятитысячную купюру, как полисмены согласились закрыть глаза на непреднамеренное нарушение.

Еще пример солдафонства хотите? С ним в сентябре 2015 года столкнулся аким города Габидулла Абдрахимов в свое «первое пришествие» на должность градоначальника.

Тогда аким Шымкента решил лично удостовериться в обоснованности жалоб шымкентцев на неудобные подземные и надземные переходы и случаи вандализма. Дело происходило в подземном переходе на «Колосе», который был запущен в эксплуатацию лишь год назад. Однако уже и здесь успели поработать вандалы, испортив орнамент на облицовочной плитке. Аким прямо на месте, в подземном переходе, вместе с подрядчиками и проектировщиками этого объекта попытался найти решение проблемы. Один из вариантов – установка будки с постовым, что может не только спасти декор, но и обезопасить поздно возвращающихся домой горожан от хулиганов. Аким города тогда отчитал полицейского, который не воспрепятствовал вандализму. На что страж порядка сказал, что та часть подземного перехода находится на территории… другого района, это не в его подчинении. Аким был, мягко говоря, изумлен таким ответом. «Если здесь человека будут убивать, то вы будете стоять что ли, скажете это не моя территория? Это что за разговор? Ну, давайте отойдем сюда вот, встанем вот сюда, теперь это ваша территория?» – сказал аким полицейскому…

… Эх! Что нам надо знать для таких случаев? А то, что согласно Закону, за все свои действия представители местной полицейской службы, а именно участковые инспекторы полиции, отчитываются перед населением не реже одного раза в квартал, параллельно выслушивания пожелания и замечания от граждан. Их руководители отчитываются перед акиматами и маслихатами не реже двух раз в год. Следите за объявлениями, мы сообщим о дате отчетов.

Фарида Шарафутдинова