Где отбывает наказание скандально известный Мухтар Бухарбаев

Громкий судебный процесс над экс-начальником местной полицейской службы Шымкента завершился смягчением приговора апелляционной коллегии.

Свой — теперь уже вдвое уменьший срок — 3,5 года, Мухтар Бухарбаев будет отбывать за колючей проволкой в Восточно-Казахстанской области.

Гани Байарыстан, судья Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкента:

«Решение аппеляционного суда вступило в силу. Пока все разбирательства проходили, он находился в СИЗО в микрорайоне «Сауле». После того, как решение суда вступило в законную силу, ему назначили исправительное учреждение. Нам прислали официальное письмо, где он отбывает наказание. Бухарбаев отбывает наказание в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области. Об этом нам сообщил начальник колонии».

В сентябре прошлого года Мухтара Бухарбаева признали виновным по статье «Превышение власти, либо должностных полномочий» и осудили к 7 годам. Решение суда сторона защиты экс-главы МПС посчитала слишком суровым и обжаловала приговор. Апелляционная инстанция переквалифицировала действия Бухарбаева на мошенничество в крупном размере.

Гани Байарыстан, судья Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкента:

«Мы не можем оценивать решение аппеляционного суда. Мы Бухарбаева приговорили по статье превышение должностных полномочий. Это статья приравнивается к коррупции. Суд признал его виновным и приговорил к семи годам лишения свободы. Но Бухарбаев с решением суда не согласился и подал апелляцию. Теперь он отбывает наказание по новой статье».

Сторона потерпевшего майора полиции Азамата Аимбетова подала кассационную жалобу в Верховный суд. По словам адвоката, прокуратура Шымкента также не согласна с решением апелляционной коллегии. В надзорном органе готовят ходатайство в Генпрокуратуру о внесении протеста.