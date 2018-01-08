Возобновил свою работу мобильный номер МПС Шымкента. Номер телефона быстрого реагирования стоит записать в свой телефон. О старте работы сообщил на своей страничке в Фейсбуке руководитель шымкентской МПС Данияр Мейрхан.

«Уважаемые горожане! Возобновил свою работу мобильный номер МПС Шымкента +77010130102. В целях предупреждения и пресечения преступных действий и иных правонарушений, просим вас незамедлительно сообщать о совершенных или совершаемых противоправных действиях, подозрительных лицах на территории города на данный номер. Для прозрачности работы все звонки будут записываться, поэтому просим осуществлять их только по существу!», — обратился к шымкентским пользователям интернета подполковник.

Данияр Мейрхан отметил, что прошлый год был сложным.

«Было много правонарушений, но мы справились с задачей и улучшили все показатели благодаря активности населения. Я уверен, что такое наше сотрудничество с вами позволит и в этом году вести эффективную работу. Только вместе мы сделаем наш город безопасным!», — написал шеф местной полиции города.