Главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин рассказал, какая должна быть готовность в образовательных учреждениях к новому учебному году и обращает внимание руководителей школ и всех заинтересованных ведомств на своевременную организацию работы по планированию и проведению мероприятий по подготовке общеобразовательных организаций.

По республике к новому учебному году планируется прием школьников в 7051 общеобразовательные школы и 255 интернатные организации. На сегодняшний день из них 45 школ находится в аварийном состоянии (в Туркестанской — 13, Жамбылской — 9, Атырауской — 8, ВКО — 5, Актюбинской — 4, Кызылординской — 2, Алматинской — 1, Карагандинской — 2, ЗКО — 1). В прошлый учебный год по причине позднего проведения тендера и несвоевременного финансирования, до начала учебного года не был завершен ремонт в срок в 119 школах.

«Чтобы не было проблем во время учебного года, необходимо заранее оперативно и качественно выполнить задачи по подготовке к новому учебному сезону. Наша основная задача направлена на охрану здоровья детей, профилактику заболеваний, текущее медицинское обслуживание, соблюдение режима учебного процесса и питания», — сказал Бекшин.

С июля месяца т.г. территориальными подразделениями Комитета охраны общественного здоровья совместно с местными исполнительными органами начата работа по оценке готовности образовательных учреждений к началу учебного года. Проверяют:

— состояние и содержание зданий и помещений школ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям размещения;

— наличие и оснащение необходимым оборудованием пищеблоков, медицинских кабинетов;

— наличие необходимого набора помещений, в том числе учебных кабинетов, физкультурных залов, спортивных площадок и оборудование их соответствующим инвентарем;

— оборудование учебных помещений необходимой мебелью;

— организации физиологически полноценного питания.

«Особое внимание уделяется соблюдению санитарных норм и обеспечению оптимальных гигиенических условий в школе. Их нарушение отражается на всем, что происходит в школе: на учебном процессе, обучении, сохранении и укрепления здоровья детей»,- отметил Бекшин.

Остро стоит вопрос трехсменного обучения в 106 школах страны: Алматинской — 49, ЮКО — 14, Актюбинской — 16, Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской — по 5, Атырауской, Карагандинской области — по 4 и г. Астана — 3, ВКО — 1. По причине переуплотнённости ухудшаются санитарно-гигиенические условия пребывания и обучения детей. Санитарно-гигиеническое состояние школы включает соблюдение чистоты, регулярное и правильное проведение уборок всех помещений, дезинфекции и т.д. Немаловажным является требования к школьной мебели, которая должна способствовать правильному и удобному положению ребенка, соответствовать его анатомо-физиологическим особенностям, в частности в сидячем положении.

Также следует обратить внимание на освещенность учебных классов. Учебная деятельность в условиях недостаточной и неправильной освещенности рабочего места приводит к прогрессирующему ухудшению зрения, снижению работоспособности, повышению нервно-психического напряжения, утомляемости учащихся.

При выборе тонов окраски стен, потолков и школьного оборудования следует учитывать, что правильно сформированная цветовая гамма школьных помещений, которое повышает внимание учащихся, не только имеет эстетическое значение, но и существенным образом влияет на эмоциональное состояние школьников, их самочувствие и работоспособность.

Вместе с этим, температура и другие характеристики воздуха в рабочем помещении во многом определяют как психофизиологическое состояние человека, так и риск ухудшения здоровья. В течение урока температура в классе может повышаться на 3-4°, что само по себе ухудшает условия для проведения занятий, поэтому на каждой перемене учителю необходимо интенсивно проветривать классное помещение в отсутствии детей, контролируя температуру воздуха термометром. Тепловой комфорт школьников обеспечивается при температуре воздуха в учебных помещениях +18-20°С. Особого внимания требует вопрос подготовки школ к отопительному сезону.

«Поэтому, при подготовке школ к новому учебному году просим руководителей школ принять к сведению рекомендации и выполнять все предписания специалистов в полном объеме»,-резюмировал Жандарбек Бекшин.

Напомним, что в Комитете охраны общественного здоровья на период подготовки и работы школ в учебном году будет работать горячая линия по номеру 8 /7172/ 74-18-64, куда можно будет обратиться с жалобой устно или письменно при выявлении фактов несоответствия подготовки школ к новому учебному году (в случае аварийного состояния), а также нарушений санитарно-технического, гигиенического содержания школ, качества организации питания и образовательного процесса.