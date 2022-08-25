Школа в Сайрамском районе покрылась трещинами, в которых помещается ладонь

В Сайрамском районе в школе, где трещат стены и проваливаются полы, в сентябре откроют двери для учеников.

Два корпуса здания школы имени Шокана Уалиханова, вплоть до спортивного зала и столовой, были закрыты, и признаны опасными для жизни. Об этом знают и акимы, и депутаты. Но проблема не решается уже много лет, сообщает OTYRAR.

Школа в селе Асыларык Сайрамского района находится в плачевном состоянии. Стены образовательного учреждения испещрены такими трещинами, что в них помещается рука взрослого человека. Родители школьников говорят, трещины становятся шире каждый месяц.

«Школа в аварийном состоянии. Тут рука помещается в трещинах. А пол весь прогнивший. Посмотрите в какой обстановке вынуждены учиться наши дети«, — говорят местные жители.

«Не один я, все родители боятся сюда отправлять своих детей. Мы боимся что в какой то момент может случиться трагедия. Учителя пытаются залатать трещины, но разве это ремонт?», — говорит Данияр Усупбеков, житель Сайрамского района.

По словам учителей, школу ввели в эксплуатацию в 2009 году, проблемы появились сразу. Стены начали трещать по швам, пол провалился, а плитка потрескалась. А туалет и раковины не проработали с открытия школы ни дня. С прошлого года 40% здания пустует, туда опасно заходить.

«Мы закрыли этот корпус и учились только тут. У нас нет выбора. В тренажерный зал невозможно пройти, мы и в дождь, и в снег на стадионе ребят обучаем«, — говорит Зейын Бекмуратов, учитель.

Столовая и спортивный зал признаны независимой экспертизой аварийными. По приглашению попечительского совета школы здесь побывали от акима района до депутатов маслихата и Мажилиса. Обещали решить проблему, но воз и ныне там.

«Я трижды обращалась к акиму области Шукееву. Ответ пришел, мол средства выделены. В последнем ответе указали что 22 июня этого года выделили 675 миллионов тенге для проведения капитального ремонта. Но вы думаете хоть кто то шелохнулся?«, — говорит Гуляим Оразаева, член попечительского совета.

На этот раз к людям приехал лишь главный бухгалтер отдела. По его словам, капитальный ремонт перенесли на следующий год.

«Все упирается в финансы. Из-за возможностей бюджета на сегодняшний день выделить средства не удалось. Теперь ремонт перенесут на 2023 год«, — говорит Нурлан Бактыбаев, главный бухгалтер отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района.

В областном управлении образования предложили детям временно обучаться в другой школе, но те отказались. Было решено лишь отремонтировать систему отопления, которая уже несколько лет выходит из строя. В новом же учебном году детям вновь придется приходить в школу и рисковать своими жизнями.