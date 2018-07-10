В Туркестанской области реализуется государственная программа «Нурлы жол». Для завершения строительства 14 школ, из республиканского бюджета выделено свыше 3 млрд тенге, больше 1 млрд из областной казны. Из 14 школ — 10 аварийных и четыре с трехсменным обучением.

Рассказывает Токтар Усибалиев, заместитель руководителя областного управления строительства: «По плану из 14 школ одна строится в Казыгуртском и Мактааральском районах. Из оставшихся 12 школ пять будут сданы в Сарыагашском районе в новый учебный год, 7 будут сданы в эксплуатацию в конце года».

Вопросы аварийных школ в Мактаральском и Ордабасинском районах и семи школ в Сарыагашском районе решатся за два года.

По программе «Нурлы жер» в Туркестанской области завершится строительство 66 жилых домов. В этом списке — мактааральцев нет.

Возмущается Нуралы Абишов, депутат областного маслихата: «В Байдибексом, Отырарском районах будут строиться дома, а как же Мактааральский район с 300 тысячным населением? Их даже в списке на 2019 год нет. Получатся, что они не нуждаются в жилье?! Как справить положение?»

Представитель областного управления строительства не скрывает, что жилье в Мактааральском районе начнут строить не раньше 2019 года. И все это по вине ответственных работников районного акимата.

Токтар Усибалиев, заместитель руководителя областного управления строительства: «Для того, чтобы разработать концепцию, мы просили, чтобы все районы нам передали списки нуждающихся в жилье с тем, чтобы определиться, сколько же домов необходимо построить. Все вовремя сдали документы, а Мактааралський районный акимат не сдал. Скрывать не буду — это вина заместителя акима района, который курирует этот вопрос».

Партийцы заверяют, что эту проблему они решат, но уже с приглашением руководства Мактааральского района. В Туркестанской области в очереди на жилье стоят 25 тысяч 345 человек, а в списке очередников на земельные участки числятся — 100 тысяч 352 южанина.