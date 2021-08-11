В 2021-2022 учебном году в 7475 школах Казахстана будут обучаться более 3,4 млн чел., в т.ч. в 1 классе — более 380 тыс. детей.

Учеба будет проводиться в традиционном формате. К работе будут допущены привившиеся педагоги.

К настоящему времени вакцинированы 93,1% подлежащих вакцинации педагогов и 88,4% других сотрудников учреждений образования.

Премьер-Министр поручил до 25 августа т.г. обеспечить 100% вакцинацию педагогов и технического персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания, до 20 августа т.г. — завершить приемку школ в соответствии с санитарными требованиями: кварцевание, дезинфекция, масочный режим, ежедневная термометрия и др.

Для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях образования будет внедрена система «Ashyq».