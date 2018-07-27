26 июля 2018 года на трассе Кентау-Туркестан произошло ДТП со смертельным исходом.

На трассе столкнулись автомобиль «Ауди» и пассажирская «ГАЗель». В результате столкновения микроавтобус загорелся. Очевидцы говорят, что водитель «Ауди» 1975 г.р. выехал на встречную полосу. По данным, предоставленным ДВД Туркестанской области, водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии. От сильного удара двигатель «Ауди» вырвало из машины и отбросило в сторону на несколько десятков метров.

Травмы различной степени тяжести получили 7 человек, все они были доставлены в районную больницу. Противопожарная служба потушила пламя.

На месте работали несколько бригад скорой помощи. Микроавтобус не подлежит восстановлению, полностью сгорел. Легковой автомобиль превратился в груду металла.

Возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств».

Назначены экспертизы.

Ернар Балабеков