Необычная вечеринка прошла в шоу-руме Айнур Турисбек. А, впрочем, каждая вечеринка Айнур запоминается всем надолго. На этот раз представительницы прекрасного пола говорили о семейных ценностях, продвижении и успехе.

«Что главное в жизни? Конечно, здоровье и наша семья! Только потом уже красота и все прочее. Во время мастер-класса я не учу никого, мы общаемся и ищем пути решения не глобальных проблем, а именно тех, которые кажутся на первый взгляд острыми, но решить их можно совсем просто»,- пояснила тренер Нигара Абудвахабова.

Не обошлось и без шопинга. В этот вечер были представлены популярные бренды Шымкента. Каждый желающий мог приобрести модную линию одежды от широко известной Айнур Турисбек и других дизайнеров страны.