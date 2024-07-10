ПИОНmän. Новая коллекция о смыслах от дизайнера Айнур Турисбек

Премьера уникального спектакля fashion physique ballet под названием «ПИОНmän» прошла в Алматы – новом Дилерском центре Mercedes-Benz Blue Star of Kazakhstan. Гости показа стали свидетелями знаменательного события, которое под флагом моды не просто объединило театр, балет, музыку и bodybuilding, но и стало настоящим искусством смысла.

Центральной идеей нового произведения стал не только новый этап в творчестве известного дизайнера Айнур Турисбек, но и глубокий философский подход к моде и искусству в целом. Фраза «Я ВОЗВОЖУ СВОД!» стала не только слоганом коллекции «ПИОНmän», но и темой, которая пронизывает смыслами всю постановку.

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Во всем есть смысл, во всем есть суть.

В цветке и ветре, камне и дожде, балете, музыке, коллекции одежды. И если человеку не дано управлять природой и стихией, то художник может управлять чувствами и смыслами.

«Пион – тот символ, в котором очень много смыслов», — напоминает своей концептуальной коллекцией художник Айнур Турисбек. Пион — символ исцеления, любови, достатка и величия, мужества и чести — каждый элемент коллекции воплотил эти глубокие культурные и философские аспекты.

ПИОНmän – это контрастная роспись на авторских тканях и необычные фактуры, созданные дизайнером; это легкие текстуры и традиционный материал – кожа; это характерные для Ainur Turisbek сильные линии и четкий конструктив; брутальная и чувственная эстетика, строгий крой и вплетенные handmade вязаные своды.

State fashion physique ballet «ПИОНmän» стал полным симбиозом искусства и cпорта, где элегантность и грация встречаются с силой и энергией бодибилдинга Айнур Турисбек х INVICTUS.

А официальным лицом коллекции ПИОНmän– стала Aisha Kaipova, лицо Naytos 17 (Aalto University Graduate Fashion Show 2017), мастер спорта по бодибилдингу, профессионал категории Фитнес-Бикини (IFBB PRO), абсолютная чемпионка Казахстана среди юниоров и женщин, абсолютная чемпионка Франции среди юниоров и женщин, чемпионка Средней Азии, вице-чемпионка мира и Arnold Classic Europe, бронзовый призер американского профессионального турнира Legiom Sports Fest.

В постановке приняли участие титулованные чемпионы по bodybuilding фитнес-клуба INVICTUS:

Дарын Шырбаев и Елдос Козыбаев – IFBB PRO

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«ПИОНmän» – оказался не просто презентацией новой коллекции и необычным театральным опытом, скорее — символом смысла и искусства, который вдохновил и побудил к размышлению о значении и глубине каждого действия и образа.

Хэдлайнерами показа стали: Oceana, Чингиз Капин, группа «Made In KZ»: Назым Хамитова, Бауржан Итикеев и Жандос Акимбаев, Татьяна Фостер, Лолита Кунах, Кристина Кунах, Акбота Бекболатова, Богдан Вербовой, Сергей Белецкий, Гарри Симанов, Дарын Минваркожа, Айдын Дайрабаев, Егор Санаров, Дулат Сабденалиев, Алёна Шешикова, Виктория Хапсалис, Александра Халина, Рабига Насуруллаева, Сабина Ашигалиева, Аяна Мурат, Нурай Қиса, Асанали Данияров

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Это событие показало, как мода, спорт и искусство могут совмещаться, чтобы создать нечто большее, чем просто коллекцию одежды — это было зрелище, наполненное красотой, эмоциями и значимостью, которые остаются с зрителями долго после завершения спектакля.

«ПИОНmän» by Айнур Турисбек воплотили: креативный продюсер Туомас Лайтинен (Финляндия, Франция), режиссер-постановщик Виталий Куприянов (Казахстан), музыкальный продюсер и композитор Иван Шопов (Болгария), режиссер-хореограф Баян Бекетаева (Казахстан).

Свой вклад в создание уникальной атмосферы искусства и инновации внесли надежные партнеры «ПИОНmän»

Мальдивская группа компаний Pulse Hotels & Resorts с отелем Kandima Maldives 5*.

Стильный отель Kandima по праву называет себя «тропическим островом, где впечатления гостей совсем необычные». Как группа, она подчеркивает критическое внимание к сохранению искусства как части столпов своего бренда. «Мы занимаемся необычайными творческими путешествиями, вдохновленными личным выбором человека. Наш бизнес укоренен и креативен во всех отношениях, во всех презентациях наших гостей присутствует игривое искусство, похожее на творческое пространство Айнур для индивидуального самовыражения», — говорит Нирадж Сет, директор кластера по связям с общественностью Pulse Hotels & Resorts, Мальдивы.

В Кандиме на Мальдивах «Откройте для себя наш невероятно веселый курорт с отдыхом для взрослых и множество развлечений для детей, не говоря уже о жизни на острове в лучшем виде.

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Kandima Maldives разрушает стереотипы о пляжном отдыхе и меняет правила игры: острова — это тропический рай со стильными студиями и коралловыми виллами на потрясающем атолле Даалу, дающий гостям свободу выбора, а также новые идеи и мысли, а иногда и новый способ переживания жизни.

Samsung Bespoke

Одной из немаловажных составляющих премьерного показа fashion physique ballet ПИОНmän стал холодильник Samsung — BESPOKE AI с кристальной дверью. Эта уникальная модель всегда и везде привлекает внимание: показ Ainur Turisbek не стал исключением. Приветствующий свет (когда вы приближаетесь, включается внутренняя подсветка), автооткрывание дверей, ледогенератор, другие не менее полезные опции – все это о холодильнике BESPOKE AI.

Samsung BESPOKE AI с кристальной дверью – освещает ваш выбор!

Дилерский центр Mercedes-Benz Blue Star of Kazakhstan

Зрители fashion physique ballet ПИОНmän стали свидетелями появления еще одной звезды на рынке Казахстана: Mercedes-Benz представил новую модель машины G-class.

Armat Jewelry House

— ювелирный дом с богатой историей, высочайшими стандартами качества и особенным дизайнерским почерком, наряду с уникальными ювелирными изделиями представил коллаборацию ARMAT X Ainur Turisbek “The AIM”. Золотой нитью сквозь бесценный опыт поколений Armat создает ювелирные украшения, которые становятся семейным наследием

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Кроме того, постановку fashion physique ballet ПИОНmän поддержали:

Givenchy beauty, Armat Jewelry House, ресторан авторской кухни NINO, косметология Skin Secret, Creativecity.kz, Adamdar Media, салон красоты Bussy Bee, handmade ателье по изготовлению обуви и аксессуаров из натуральной кожи Kassengaly, клуб АI First Club, Harper’s Bazaar, телекомпания Otyrar, Freedom Ticketon, клиника иммунодиетологии Immunohealth, доктор С.С. Дерюгин (стоматология), Perrier, Almaty creative, Woman in business, театр Санжара Мади OINA, Event catering.