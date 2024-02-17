Женщина с характером и тонкой душой

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РАБАТ
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Ранее мы публиковали статью «Высоцкий: для каждого СВОЙ». Посвящалась она 86-летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, которого наш город чтит и помнит с неослабевающей силой и постоянством.

В статье, в частности, говорилось о его незабываемых гастролях в нашем Чимкенте. Было названо и конкретное имя той энергичной и инициативной женщины, стараниями которой эти гастроли стали возможны. Речь шла о Зое Шинжирбаевой, возглавлявшей в те времена нашу областную филармонию. В свое время она добилась таких профессиональных высот, что ее великолепную работу даже заметила министр культуры СССР всесильная Екатерина Фурцева! И вот, почти сразу после публикации на электронный адрес редакции пришло письмо из Соединенных Штатов Америки, которое, признаюсь, стало для нас весьма приятной неожиданностью.

Встреча с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой.
Зоя Шинжирбаева в центре, слева от Е.Фурцевой, г.Москва, 1964 год.

Благодарная память детей
Приведу письмо полностью.
«Уважаемые госпожа Шарафутдинова (главный редактор газеты «РАБАТ» – прим. автора) и госпожа Летягина!

Приветствует вас из Соединенных Штатов Америки гордая дочь незабвенной Зои Мирзабаевны Шинжирбаевой. Огромное спасибо вам за статью «Высоцкий: для каждого СВОЙ». Это одна из лучших статей, написанная о Высоцком и моей Маме. К большому сожалению, благодарная память Шымкента пришла к моей Маме поздно.
Мама была Человеком и шла не в ногу со временем, а опережала его, признала гениальность Высоцкого как поэта, композитора, исполнителя и Гражданина своей страны. Его стихи и песни до сих пор актуальны сегодня и будят души людей.

Несмотря на все унижения и страдания, которые ей пришлось пережить, она никогда не сожалела о том, что Высоцкий посетил Чимкент, и она заплатила слишком дорого за это. Она получила строжайший выговор на бюро горкома партии, потеряла работу, которую очень любила… Ведь благодаря ей Чимкент посетили многие известные люди искусства.

Вашу статью я уже перенаправила бывшим казахстанцам в Вашингтоне, Бостоне, Сан-Франциско. Многие всплакнули, читая эту статью, и выразили вам свою благодарность. Я знаю, как упорно вы трудитесь ради нескольких строчек в вашей газете, любимой шымкентцами.

С благодарностью, Сауле Молдабекова-Робб, доктор, профессор Государственного Университета штата Аризона, почетный доктор университета «Мирас» (г. Шымкент, Казахстан), глава представительства Американского Совета по международному образованию в РК (1995-2006 гг.)».

Это письмо я процитировала вовсе не потому, что меня прямо-таки распирало от чувства самодовольства: мол, вот я какая молодчина, какую штуку замечательную выдала, аж в самой Америке отозвалось… Совсем нет, хотя и приятно. Но уже не в первый раз мне вспомнились известные слова Федора Тютчева: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…»

Казалось бы, писала я совсем на другую тему: именно о Высоцком, немеркнущей славе его после смерти… а оказалось, всколыхнула целые пласты неувядающей человеческой памяти о родном человеке, маме, сестре, наконец, о необыкновенной личности, одной из тех, благодаря которым наш небольшой город никто не считал невежественной провинциальной «дырой», а наоборот, удивлялись высоким уровнем его культурных запросов и духовных интересов.

Подумала я и о том, какие у Зои оказались хорошие и благодарные дети. Разумеется, нет ничего сверхъестественного, что они помнят, любят и тоскуют по родителям даже после их ухода из жизни, но чтобы говорить о них так возвышенно, с таким пиететом, помнить все их дела и заслуги перед обществом… Такое, согласитесь, встречается нечасто. И словно вдогонку этим мыслям тут же получаю сообщение от сына Зои Шинжирбаевой.

Вот оно: «Уважаемая Елена! Спасибо Вам за статью о Высоцком, где Вы отметили роль нашей мамы в организации его концертов! Для нее было трагедией потерять любимую работу, но я думаю, что и для города ее увольнение было большой утратой, так как она благодаря своим коммуникабельным и организационным способностям и человеческим качествам приглашала в город знаменитых артистов. В моей памяти мелькают имена Валерия Ободзинского, Махмуда Эсамбаева, Вольфа Мессинга, композитора Бориса Покрасса, Розы Баглановой, Р. Богданова и многие другие.

Приезжали к нам и актеры, из которых я почему-то запомнил Зою Федорову и Пуговкина. Оценку ее работы мне не раз приходилось слышать от многих людей, которые даже не знали, что я ее сын. Они говорили, что в то время, когда она работала, культурная жизнь города была на высоте, а люди, которые работали под ее руководством, были ей за многое благодарны.

Она не только поднимала их профессиональный уровень, заставляла учиться, но и выбивала для них жилье, помогала решать бытовые проблемы. Мне в жизни довелось лично встречаться с такими знаменитостями, как Высоцкий, Мессинг, Шамши Калдаяков. Хочется навсегда сохранить эти личные воспоминания и ощущение счастья от этих встреч. Ваша статья мне понравилась!

С уважением и благодарностью, Гани Молдабеков».

И вот это, уже второе благодарственное письмо, вызвало желание непременно узнать об этой необыкновенной женщине как можно больше. И такая возможность у меня появилась, благо что и младшая Зоина сестра, Зинаида Шинжирбаева, и ее сын Гани, мой адресат, живут и здравствуют в Шымкенте, и есть возможность встретиться и поговорить.

Я знала, что Зинаида Мирзабаевна и сама обладает неслабым литературным слогом. И в 2005 году в журнале «ЮГ-Оңтүстік» уже писала воспоминания о своей сестре. Тот давний очерк начинался так: «Говорят, первого ребенка воспитывают родители, а других – уже он. Для меня всегда была примером моя старшая сестра Зоя. «Умница, красавица» – так все говорили о ней. Но далеко не все знали, что она была еще и очень смелым человеком, имеющим свое мнение на происходящее вокруг. «Сметь свое суждение иметь» позволяли ей, директору областной филармонии, не только два диплома о высшем образовании, но и глубокое знание литературы, особенно поэзии».

Уже при встрече Зинаида вспоминала трогательные подробности из жизни сестры. «При всей своей профессиональной занятости Зоя всегда очень много уделяла внимания своей семье. Семейные ценности в шкале человеческих приоритетов у нее всегда стояли на первом месте. Родились и росли мы в Белых Водах, потом отца перевели на работу в Сарыагаш, возможно, семья так и осталась бы на периферии…

Но Зоя упорно, одного за другим, «перетаскивала» нас в Чимкент, потому что понимала: в областном центре мы, сестры, получим более основательное образование, то есть вывела всех нас на другой, более качественный уровень жизни. А ведь у нее самой тогда уже были семья, муж, дети, хлопотная «ненормированная» работа… Как она все успевала, до сих пор остается загадкой…

А как она любила книги! Где бы она ни была – а по роду работы у нее всегда были какие-то командировки – она всегда тащила с собой тяжеленный «книжный» груз. Даже из-за границы, откуда все привозили в основном «вещевой» дефицит, она везла много книг, несмотря ни на какие весовые ограничения. Особенно дорожила книгами из серии «Жизнь замечательных людей»: у нее, по-моему, были все тома этой серии…

А как она умела следить за собой и учила этому нас, младших сестер. Всегда была тщательно и элегантно одета, стройна, подтянута и неизменно доброжелательна ко всем без исключения, независимо от должности и регалий. Недаром к ней всегда тянулись люди: она умела с каждым разговаривать на их языке. Причем буквально: с узбеком заговорит на узбекском, с татарином – по-татарски… Словом, она умела подобрать ключик к любому человеку, потому что сама была Человеком!»

Без вины виноватая
А уж каким великолепным профессионалом она была – об этом до сих пор ходят легенды. Помимо уже перечисленных знаменитостей, благодаря ей у нас побывали певцы мирового уровня: Павел Лисициан, Бибигуль Тулегенова, Нани Брегвадзе, Вадим Мулерман, Ермек Серкебаев, Батыр и Луиза Закировы – да всех и не вспомнишь… Что же их тянуло в наш маленький Чимкент, который в 70-е годы прошлого века ничем не напоминал нынешний мегаполис, в котором не было ни одной солидной концертной сцены и никаких особых достопримечательностей?

Сын Зои, Гани Молдабеков, рассказал, с каким теплом и уважением вспоминают ее артисты, которые сподобились быть у нас гостями по ее приглашению. «Она могла уговорить кого угодно. Сначала при слове Чимкент люди сразу отказывались. Это вообще где? Где-то на юге Казахстана? Многие и слышали-то о нем впервые… Но уже через 15 минут после знакомства с Зоей соглашались безоговорочно и никогда об этом не сожалели. Зоя, как директор филармонии, никогда не нарушала своих обещаний, всегда принимала дорогих гостей на самом высоком уровне: и чтобы не уронить престижа любимого Чимкента, и чтобы не запятнать свое честное имя».

Живи она в наше время, то, несомненно, стала бы одним из самых успешных топ-менеджеров в сфере культурно-развлекательной индустрии. Ее бы просто носили на руках, не говоря уже о высоком материальном благосостоянии. А что она получила тогда? Строгий выговор и увольнение с работы – такова была официальная «благодарность» за все старания и заслуги… Ее блестящая профессиональная карьера закончилась скромной должностью заведующей кабинетом политпросвещения в «Чимкентпромстрое», хотя и к этой работе подходила творчески и с умом.

Так в чем же была ее вина? В том, что она «заманила» в наш город Владимира Высоцкого, мегазвезду того времени? Что создала ему человеческие условия для работы и проживания? Что пыталась поощрить его материально, то есть оформила приказом как работника филармонии? Те деньги, которые получил артист в Чимкенте, сейчас показались бы сущими копейками на фоне баснословных гонораров нынешних звезд шоу-бизнеса, некоторые из которых без фонограммы и петь-то толком не умеют… А Высоцкий на сцене буквально рвал голос, душу и сердце, и этой невероятной самоотдачей покорил всю огромную страну…

«То, что тогда случилось с нашей мамой… Эта вопиющая несправедливость по отношению к ней прошлась тяжелым катком по ее судьбе, да и по судьбе всей семьи тоже, – сказал Гани Молдабеков, – но теперь уже ничего не исправить и не вернуть».
Да, уже ничего не исправишь. Но есть и Высший суд, который всем воздаст по их делам и поступкам. И еще говорят: «Человек жив до тех пор, пока его любят и помнят». А значит, Зоя Шинжирбаева жива, и след ее большой и чуткой души никогда не исчезнет навечно…

Елена Летягина

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