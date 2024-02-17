Женщина с характером и тонкой душой

Ранее мы публиковали статью «Высоцкий: для каждого СВОЙ». Посвящалась она 86-летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, которого наш город чтит и помнит с неослабевающей силой и постоянством.

В статье, в частности, говорилось о его незабываемых гастролях в нашем Чимкенте. Было названо и конкретное имя той энергичной и инициативной женщины, стараниями которой эти гастроли стали возможны. Речь шла о Зое Шинжирбаевой, возглавлявшей в те времена нашу областную филармонию. В свое время она добилась таких профессиональных высот, что ее великолепную работу даже заметила министр культуры СССР всесильная Екатерина Фурцева! И вот, почти сразу после публикации на электронный адрес редакции пришло письмо из Соединенных Штатов Америки, которое, признаюсь, стало для нас весьма приятной неожиданностью.

Благодарная память детей

Приведу письмо полностью.

«Уважаемые госпожа Шарафутдинова (главный редактор газеты «РАБАТ» – прим. автора) и госпожа Летягина!

Приветствует вас из Соединенных Штатов Америки гордая дочь незабвенной Зои Мирзабаевны Шинжирбаевой. Огромное спасибо вам за статью «Высоцкий: для каждого СВОЙ». Это одна из лучших статей, написанная о Высоцком и моей Маме. К большому сожалению, благодарная память Шымкента пришла к моей Маме поздно.

Мама была Человеком и шла не в ногу со временем, а опережала его, признала гениальность Высоцкого как поэта, композитора, исполнителя и Гражданина своей страны. Его стихи и песни до сих пор актуальны сегодня и будят души людей.

Несмотря на все унижения и страдания, которые ей пришлось пережить, она никогда не сожалела о том, что Высоцкий посетил Чимкент, и она заплатила слишком дорого за это. Она получила строжайший выговор на бюро горкома партии, потеряла работу, которую очень любила… Ведь благодаря ей Чимкент посетили многие известные люди искусства.

Вашу статью я уже перенаправила бывшим казахстанцам в Вашингтоне, Бостоне, Сан-Франциско. Многие всплакнули, читая эту статью, и выразили вам свою благодарность. Я знаю, как упорно вы трудитесь ради нескольких строчек в вашей газете, любимой шымкентцами.

С благодарностью, Сауле Молдабекова-Робб, доктор, профессор Государственного Университета штата Аризона, почетный доктор университета «Мирас» (г. Шымкент, Казахстан), глава представительства Американского Совета по международному образованию в РК (1995-2006 гг.)».

Это письмо я процитировала вовсе не потому, что меня прямо-таки распирало от чувства самодовольства: мол, вот я какая молодчина, какую штуку замечательную выдала, аж в самой Америке отозвалось… Совсем нет, хотя и приятно. Но уже не в первый раз мне вспомнились известные слова Федора Тютчева: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…»

Казалось бы, писала я совсем на другую тему: именно о Высоцком, немеркнущей славе его после смерти… а оказалось, всколыхнула целые пласты неувядающей человеческой памяти о родном человеке, маме, сестре, наконец, о необыкновенной личности, одной из тех, благодаря которым наш небольшой город никто не считал невежественной провинциальной «дырой», а наоборот, удивлялись высоким уровнем его культурных запросов и духовных интересов.

Подумала я и о том, какие у Зои оказались хорошие и благодарные дети. Разумеется, нет ничего сверхъестественного, что они помнят, любят и тоскуют по родителям даже после их ухода из жизни, но чтобы говорить о них так возвышенно, с таким пиететом, помнить все их дела и заслуги перед обществом… Такое, согласитесь, встречается нечасто. И словно вдогонку этим мыслям тут же получаю сообщение от сына Зои Шинжирбаевой.

Вот оно: «Уважаемая Елена! Спасибо Вам за статью о Высоцком, где Вы отметили роль нашей мамы в организации его концертов! Для нее было трагедией потерять любимую работу, но я думаю, что и для города ее увольнение было большой утратой, так как она благодаря своим коммуникабельным и организационным способностям и человеческим качествам приглашала в город знаменитых артистов. В моей памяти мелькают имена Валерия Ободзинского, Махмуда Эсамбаева, Вольфа Мессинга, композитора Бориса Покрасса, Розы Баглановой, Р. Богданова и многие другие.

Приезжали к нам и актеры, из которых я почему-то запомнил Зою Федорову и Пуговкина. Оценку ее работы мне не раз приходилось слышать от многих людей, которые даже не знали, что я ее сын. Они говорили, что в то время, когда она работала, культурная жизнь города была на высоте, а люди, которые работали под ее руководством, были ей за многое благодарны.

Она не только поднимала их профессиональный уровень, заставляла учиться, но и выбивала для них жилье, помогала решать бытовые проблемы. Мне в жизни довелось лично встречаться с такими знаменитостями, как Высоцкий, Мессинг, Шамши Калдаяков. Хочется навсегда сохранить эти личные воспоминания и ощущение счастья от этих встреч. Ваша статья мне понравилась!

С уважением и благодарностью, Гани Молдабеков».

И вот это, уже второе благодарственное письмо, вызвало желание непременно узнать об этой необыкновенной женщине как можно больше. И такая возможность у меня появилась, благо что и младшая Зоина сестра, Зинаида Шинжирбаева, и ее сын Гани, мой адресат, живут и здравствуют в Шымкенте, и есть возможность встретиться и поговорить.

Я знала, что Зинаида Мирзабаевна и сама обладает неслабым литературным слогом. И в 2005 году в журнале «ЮГ-Оңтүстік» уже писала воспоминания о своей сестре. Тот давний очерк начинался так: «Говорят, первого ребенка воспитывают родители, а других – уже он. Для меня всегда была примером моя старшая сестра Зоя. «Умница, красавица» – так все говорили о ней. Но далеко не все знали, что она была еще и очень смелым человеком, имеющим свое мнение на происходящее вокруг. «Сметь свое суждение иметь» позволяли ей, директору областной филармонии, не только два диплома о высшем образовании, но и глубокое знание литературы, особенно поэзии».

Уже при встрече Зинаида вспоминала трогательные подробности из жизни сестры. «При всей своей профессиональной занятости Зоя всегда очень много уделяла внимания своей семье. Семейные ценности в шкале человеческих приоритетов у нее всегда стояли на первом месте. Родились и росли мы в Белых Водах, потом отца перевели на работу в Сарыагаш, возможно, семья так и осталась бы на периферии…

Но Зоя упорно, одного за другим, «перетаскивала» нас в Чимкент, потому что понимала: в областном центре мы, сестры, получим более основательное образование, то есть вывела всех нас на другой, более качественный уровень жизни. А ведь у нее самой тогда уже были семья, муж, дети, хлопотная «ненормированная» работа… Как она все успевала, до сих пор остается загадкой…

А как она любила книги! Где бы она ни была – а по роду работы у нее всегда были какие-то командировки – она всегда тащила с собой тяжеленный «книжный» груз. Даже из-за границы, откуда все привозили в основном «вещевой» дефицит, она везла много книг, несмотря ни на какие весовые ограничения. Особенно дорожила книгами из серии «Жизнь замечательных людей»: у нее, по-моему, были все тома этой серии…

А как она умела следить за собой и учила этому нас, младших сестер. Всегда была тщательно и элегантно одета, стройна, подтянута и неизменно доброжелательна ко всем без исключения, независимо от должности и регалий. Недаром к ней всегда тянулись люди: она умела с каждым разговаривать на их языке. Причем буквально: с узбеком заговорит на узбекском, с татарином – по-татарски… Словом, она умела подобрать ключик к любому человеку, потому что сама была Человеком!»

Без вины виноватая

А уж каким великолепным профессионалом она была – об этом до сих пор ходят легенды. Помимо уже перечисленных знаменитостей, благодаря ей у нас побывали певцы мирового уровня: Павел Лисициан, Бибигуль Тулегенова, Нани Брегвадзе, Вадим Мулерман, Ермек Серкебаев, Батыр и Луиза Закировы – да всех и не вспомнишь… Что же их тянуло в наш маленький Чимкент, который в 70-е годы прошлого века ничем не напоминал нынешний мегаполис, в котором не было ни одной солидной концертной сцены и никаких особых достопримечательностей?

Сын Зои, Гани Молдабеков, рассказал, с каким теплом и уважением вспоминают ее артисты, которые сподобились быть у нас гостями по ее приглашению. «Она могла уговорить кого угодно. Сначала при слове Чимкент люди сразу отказывались. Это вообще где? Где-то на юге Казахстана? Многие и слышали-то о нем впервые… Но уже через 15 минут после знакомства с Зоей соглашались безоговорочно и никогда об этом не сожалели. Зоя, как директор филармонии, никогда не нарушала своих обещаний, всегда принимала дорогих гостей на самом высоком уровне: и чтобы не уронить престижа любимого Чимкента, и чтобы не запятнать свое честное имя».

Живи она в наше время, то, несомненно, стала бы одним из самых успешных топ-менеджеров в сфере культурно-развлекательной индустрии. Ее бы просто носили на руках, не говоря уже о высоком материальном благосостоянии. А что она получила тогда? Строгий выговор и увольнение с работы – такова была официальная «благодарность» за все старания и заслуги… Ее блестящая профессиональная карьера закончилась скромной должностью заведующей кабинетом политпросвещения в «Чимкентпромстрое», хотя и к этой работе подходила творчески и с умом.

Так в чем же была ее вина? В том, что она «заманила» в наш город Владимира Высоцкого, мегазвезду того времени? Что создала ему человеческие условия для работы и проживания? Что пыталась поощрить его материально, то есть оформила приказом как работника филармонии? Те деньги, которые получил артист в Чимкенте, сейчас показались бы сущими копейками на фоне баснословных гонораров нынешних звезд шоу-бизнеса, некоторые из которых без фонограммы и петь-то толком не умеют… А Высоцкий на сцене буквально рвал голос, душу и сердце, и этой невероятной самоотдачей покорил всю огромную страну…

«То, что тогда случилось с нашей мамой… Эта вопиющая несправедливость по отношению к ней прошлась тяжелым катком по ее судьбе, да и по судьбе всей семьи тоже, – сказал Гани Молдабеков, – но теперь уже ничего не исправить и не вернуть».

Да, уже ничего не исправишь. Но есть и Высший суд, который всем воздаст по их делам и поступкам. И еще говорят: «Человек жив до тех пор, пока его любят и помнят». А значит, Зоя Шинжирбаева жива, и след ее большой и чуткой души никогда не исчезнет навечно…

Елена Летягина