На внеочередной 27-ой сессии областного маслихата депутаты подняли и вопрос установления границ Жетысайского, Мактааральского, Келесского и Сарыагашского районов Туркестанской области.

«Территория Сарыагшаского района составит 417 тыс гектаров, Келесского района — 348 тыс, Мактааральского района почти 81 тыс гектаров и территория Жетысайского района 104 тыс.

В связи с принятием решения об установлении границ, районным акимам необходимо заняться организационными вопросами, — подчеркнул аким региона Жансеит Туймабаев.

Шынар Оразова