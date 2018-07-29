Стали известны результаты конкурса красоты «Мисс СНГ-2018», сообщает Sputnik
В Астане выбрали «Мисс-СНГ-2018». Ею стала конкурсантка из Украины Татьяна Акуленко.
Победительница конкурса получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, изготовленную в Армении специально для конкурса Содружества. Также Татьяна Акуленко получила в качестве приза недельный тур по Европе.
Звание первой вице-мисс СНГ – 2018 досталось казахстанке Асем Есенгельдиевой из Алматы, второй вице-мисс СНГ – 2018 названа Ромелла Тамарян из Армении, третьей вице-мисс СНГ-2018 стала Виктория Волгина из России.
Казахстанка Асем Есенгельдиева единогласным решением судей стала «Первой вице-мисс СНГ-2018».
Первая вице-мисс Асем Есенгельдиева выиграла тур на неделю в Дубаи.
Второй «Вице-мисс СНГ-2018» стала представительница Армении Ромелла Тамарян. Номинацию «Третья вице-мисс СНГ-2018» получила Виктория Волгина из России.
В финальном шоу девушки вышли на сцену в национальных нарядах, коктейльных и вечерних платьях. Между выходами красавиц на сцену концертного зала Казмедиа вышли исполнители из Казахстана и России — Руслан Бердиматов и Севак Ханагян, которые исполнили свои хиты.