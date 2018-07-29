В Астане выбрали «Мисс-СНГ-2018». Ею стала конкурсантка из Украины Татьяна Акуленко.

Победительница конкурса получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, изготовленную в Армении специально для конкурса Содружества. Также Татьяна Акуленко получила в качестве приза недельный тур по Европе.

Звание первой вице-мисс СНГ – 2018 досталось казахстанке Асем Есенгельдиевой из Алматы, второй вице-мисс СНГ – 2018 названа Ромелла Тамарян из Армении, третьей вице-мисс СНГ-2018 стала Виктория Волгина из России.

Казахстанка Асем Есенгельдиева единогласным решением судей стала «Первой вице-мисс СНГ-2018».