Прием документов в вузы страны до сих пор остается невозможным. По техническим причинам сделать это удаленно из своего города не удастся и во второй день приема документов.

Республиканская база данных по-прежнему не работает. Не поступили для этого и коды университетов Казахстана. Точную дату, когда начнется полноценная работа по приему документов, пока никто назвать так и не смог. Но родителей уверяют — ехать напрямую в университеты не нужно, мол, просто потратите время. Тем более, что доступа к базе данных нет по всей республике. Мы связались в представителем одного из университетов города Алматы.

«Абитуриенты могут сдавать документы в регионах, не приходя к нам, а просто указывая код нашего вуза. Но бывает такое, что техника подводит. В первый день было очень много людей, но я думаю, что они успеют все сдать и до 26 числа будут приняты», — рассказал Убайдулла Датхаев, проректор медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова в г.Алматы.

Между тем, прием документов в вузы республики начался 18 июля. В Шымкенте в этот день не обошлось без скандала. По словам абитуриентов и их родителей, приемная комиссия не везде работает честно: давит, заставляя выбрать свой вуз. Ведь коды своих университетов им известны уже сейчас. Напомню, что будущие студенты, согласно правилам, могут подать заявки на 4 специальности, в одном или в разных вузах страны. Данные заносятся в специальную общую республиканскую базу, которая до сих пор так и не заработала. Тем не менее близится дата окончания приема документов: он завершится 26 июля.

Анастасия Новикова