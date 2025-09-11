Люди возмущены: государство будет отслеживать все рабочие места

Единая электронная база трудовых договоров заработает в Казахстане. В системе уже зарегистрировано более 5 миллионов договоров — это около 90% всех официально работающих.

Как рассказали в минтруда, планируется довести охват до 100%. База, как уверяют в ведомстве, фиксирует только факты заключённых договоров, но не содержит информации о зарплате. Этого достаточно, чтобы выявлять случаи, когда один человек числится сразу в нескольких компаниях.

«Если мы видим, что человек имеет трудовые договоры с несколькими предприятиями, то по закону у него должно быть не более одного места с полной занятостью, а в остальных случаях — только частичная. Такие случаи мы можем выявлять через систему учёта договоров», — сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения РК.

Казахстанцы в соцсетях резко отреагировали на инициативу, назвав её излишним контролем и попыткой ограничить возможность дополнительного заработка.

«Если человек работает на двух, трех работах, значит ему не хватает на то, что надо, он не ворует, как некоторые», — говорят комментаторы.

«Как будто люди от того, что им нравится, работают на двух работах. Потому что цены такие, какие даже работая на нескольких работах, не хватает денег. Инфляция бешеная, лекарства дорогие, коммуналка растет», — пишет комментатор.

«Люди пытаются выжить любым способом. У каждого второго по две, а то и три работы. И это камень в огород нашего правительства. Зарплаты нищенские, а цены и тарифы скоро будут как в Европе», — негодует комментатор.

Эксперты также недоумевают, почему людям нельзя на полной ставке работать на нескольких работах. Ведь это дело каждого.

«У человека может быть большая семья, её надо прокормить, как говорится, содержать детей, семью в городе дорого достаточно и становится дороже, поэтому, я только поощряю людей, которые пытаются работать, значит, они не лодырничают, они делают дело, зарабатывают деньги. Надо так подходить, как к человеку как к налогоплательщику. Человек работает на 2-3 работах, здорово, платит подоходный налог, платит необходимые выплаты социальные и тому подобное, пусть работает хоть на десяти. И не надо его в чем-то ограничивать, другое дело, если мы начнем их ограничивать, и там где-то базовая ставка, там другая ставка и тому подобное, то люди могут уйти в тень», — рассуждает экономист Бекнур Кисиков.

По словам бухгалтеров, портал функционирует с 2018 года и уже зарекомендовал себя как удобный инструмент. Теперь специалистам будет проще отслеживать все места работы сотрудников и вести учет более прозрачно и эффективно.

Теперь за не регистрацию трудовых договоров будут предусмотрены штрафы.