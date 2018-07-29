В воскресенье на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, лишь на севере и востоке Казахстана местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, центре и востоке ожидается туман, днем на севере возможен град.

В Туркестанской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Жамбылской области ожидается местами усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, утром и днем местами гроза, возможен град.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ожидается днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман, в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях днем – гроза, возможен град.

В Павлодарской области ожидается местами гроза, возможен град, усиление ветра 18 метров в секунду.

В Костанайской области ожидается местами гроза, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидается местами гроза, возможен град. В Западно-Казахстанской области днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, местами в Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.