Прогноз погоды по территории Казахстана на 30 июля 2018 года.

С прохождением фронтальных разделов местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами, шквал, возможен град, усилится ветер на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере ожидается туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-25 м/с, ночью и утром местами туман.

В Костанайской области ожидается местами гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается местами гроза, возможен град, усиление ветра 18 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской области ожидается гроза, возможен град, местами усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской областях — усиление ветра 15-20 м/с, гроза. В Атырауской области ночью местами ожидается гроза.

В Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.