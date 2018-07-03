В Туркестанской области ожидается усиление ветра.

C прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, шквал, туман, возможен град, на западе и на юге местами пыльная буря. Лишь на западной части, на юге, и на севере республики ожидается погода без осадков, сообщает РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Карагандинской области местами шквал, возможен град, днем усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Алматинской области местами усиление ветра 18-23 м/с, днем возможен град.

В Туркестанской, днем Кызылординской, Атырауской областях местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром — туман. В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской областях местами возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской, Костанайской областях ночью и утром – туман. Днем в Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается очень сильная жара, местами сильная жара, в Мангыстауской области сохраняется сильная жара, местами очень сильная жара. В Актюбинской области ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, местами в Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.