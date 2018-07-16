Жаркая погода с температурой воздуха плюс 40…43 градуса и без осадков ожидается на юге, юго-западе, и местами на западе Казахстана в предстоящие трое суток, сообщает РГП «Казгидромет».

Такая погода связана с выносом очень горячего воздуха с районов Малой Азии.

Восточные и юго-восточные области республики будут находиться под влиянием высотной барической ложбины и связанным с ней атмосферным фронтом. На эти районы продолжит поступать относительно прохладный и влажный воздух из Сибири, поэтому здесь местами ещё сохранятся кратковременные дожди с грозами и температурой близкой к обычной для данного сезона.

На северные области смещается отрог антициклона, расположенного над Кольским полуостровом, что и вызовет прекращение осадков.