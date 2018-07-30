14 октября впервые состоится Алматинский полумарафон. Это новое уникальное соревнование в Алматы, которое пройдет в рамках подготовки к самому масштабному в Центральной Азии беговому событию – Алматы марафону 2019. Регистрация на полумарафон открывается уже сегодня – 30 июля.

На старте ожидается порядка 5 000 спортсменов из Алматы и регионов. Любителям бега предстоит преодолеть дистанцию стандартного полумарафона протяженностью 21 км 97,5 м. Для тех, кто пока не готов к таким нагрузкам, предусмотрен забег-спутник длиной 10 км.

Стартуют спортсмены от Парка Первого Президента и финишируют на Центральном стадионе.

В рамках проведения соревнования будет перекрыта часть дорог города. Подробный план перекрытия будет предоставлен ближе к соревнованиям.

Участие в дистанции 10 км могут принять все желающие от 15 лет, в полумарафоне (21 км) – от 18 лет. Победители будут награждены в своей возрастной категории, на полумарафонской дистанции также предусмотрено награждение абсолютных чемпионов.

Кроме того, для почетных марафонцев старше 60 лет так же, как и на Алматы марафоне, выделена отдельная возрастная категория. Особенное внимание будет уделено чистоте и дисциплине на старте.

Регистрация и оплата участия открыты на сайте — http://www.almaty-marathon.kz/ru/ с 30 июля и продлятся до 7 октября 2018 года. Регистрация может быть закрыта раньше, в случае набора максимального числа участников – 5000 человек.

Стартовый взнос:

Для участников полумарафона 21 км – 6000 тенге. В стоимость входит брендированная футболка.