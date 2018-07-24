Инцидент, по словам судьи, произошел во время матча на официальном городском первенстве среди любителей футбола. Как сообщил потерпевший, во время игры на него набросился известный тренер футбольной академии «Онтустик» Файзулла Урдабаев, сообщает NUR.KZ.

«Во время игры был спорный момент, он подошел и ударил меня в грудь, далее я упал, и он пнул меня. Причины как таковой не было. Я ему пытался объяснить и понять, за что меня бьют, но все тщетно. Я ничего такого не сделал. Сейчас я намерен написать заявление в полицию. Такого в футболе не должно быть, особенно когда руки поднимает тренер», — рассказал потерпевший судья Ержан Алимкулов.

К слову, это не первый случай в Шымкенте, когда тренер поднимает руку на судью. В 2017 году была потасовка между олимпийским призером по боксу и футбольным судьей. После чего второй был доставлен в больницу.

«Не было ни медиков, ни полицейских. На таких турнирах, где собираются люди, нужно быть всегда начеку. А тут никого не было. Нужно учесть, что игра контактная, если что-то случится, что делать? Я этому пример», — говорит потерпевший судья Ержан Алимкулов.

Корреспонденту NUR.KZ не удалось поговорить с самим Файзуллой Урдабаевым, тренер не отвечает на телефонные звонки.

Тем временем любители и фанаты футбола задаются вопросом, насколько безопасно сегодня посещать футбольные матчи в Шымкенте.