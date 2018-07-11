У женщин есть возможность получить кредит до 10 млн тенге. При этом ставка кредитования составляет 5% годовых. Новую программу презентовали в Палате Предпринимателей Туркестанской области. Она разработана с учетом растущей роли бизнесвумен в экономике.

«Женщины могут получить до 10 млн тенге в качестве кредита на развитие бизнеса в банке. По процентной ставке всего 5 процентов годовых. Следует подчеркнуть, что такой кредит ни по одной программе не выдается. Учитывая, что максимальный объем кредита 10 млн, получить его смогут не менее ста человек. Успеть сделать это нужно до конца года 2018 года. Именно на такой период рассчитана программа. Максимальный срок погашения кредита — 7 лет», — отметил Данияр Дармен, заместитель директора Палаты Предпринимателей ТО.

При этом сфера деятельности не ограничена, говорят специалисты. Это могут быть: торговля, салоны красоты, аптеки, кулинария и даже приобретение техники, которая впоследствии будет сдаваться в аренду. В качестве залога банк принимает недвижимость, движимое имущество и сбережения.

Помочь с залогом может фонд «Даму» со своей программой для начинающих предпринимателей. Фонд гарантирует до 85% от суммы кредита. Таким образом, предпринимательнице достаточно будет лишь обеспечить 15-20 процентов от суммы кредита в качестве залога.

Чтобы получить кредит по программе нужно подать заявку в Палату Предпринимателей. Следует отметить, на сегодняшний день на юге страны более 6 тысяч предприятий, которыми руководят женщины. Леди возглавляют 35 акционерных обществ, 5026 товариществ с ограниченной ответственностью, 56 499 женщин являются индивидуальными предпринимателями, 13 063 руководят крестьянскими и фермерским хозяйствами.

Жанат Тохтарбай