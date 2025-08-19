В Шымкенте стартовал проект, который учит женщин знать свои права и защищаться

В Шымкенте стартовал уникальный социальный проект для женщин. В течение 5 дней участницы будут не только изучать свои права, но и на практике осваивать основы самообороны – не только психологической или экономической, но и физической.

Женщин Шымкента научат оборонятся – в мегаполисе впервые стартовал проект, который включает изучение основ самообороны, консультаций юристов и психологические тренинги. Женщин обучают, как вести себя в стрессовых ситуациях, распознать признаки угрозы и защитить себя от нападений. На семинаре не только женщины, столкнувшиеся с трудными жизненными ситуациями, но и незамужние девушки, которые пришли за консультацией.

Среди них 27 летняя Аружан. По ее словам, жертвой может стать любая девушка и речь идет не только о семейном насилии. Именно поэтому она решила пройти этот курс, чтобы чувствовать себя защищенной и знать все свои права.

Аружан, участница: «Я пришла на курс, увидев рекламу в соцсетях. Сегодня мы встретились с психологом и юристом, которые подробно объяснили права женщин. Сейчас непростое время и, я считаю, что каждая женщина должна знать свои права, ведь они далеко не всегда защищены. Моя цель — быть юридически грамотной и уметь защитить себя. Многие женщины страдают от бытового насилия именно из-за незнания своих прав. Я сама не замужем, но решила заранее подготовиться, чтобы избежать подобных проблем. Даже в интернете ваши фотографии могут использовать не по назначению — и это уже нарушение закона».

Мероприятие проходит в рамках 30-летия Конституции РК и проекта «Закон и порядок» в Казахстане. Первый день недельного семинара собрал около 50 участниц — женщин, сталкивавшихся с бытовым насилием, и молодых девушек.

Обучение разделено на секции: юридическая и финансовая консультации, а также психологический семинар. Цель курса — охватить все эти аспекты и подготовить участниц к практическим занятиям по самообороне, которые пройдут уже сегодня.

Акбота Оспан, начальник отдела по работе с молодежью и популяризации семейных ценностей Управления внутренней политики и дел молодежи г. Шымкента: «Мы пригласили всех желающих через социальные сети, а также женщин из Социального дома №3 в Шымкенте, которые зарегистрированы там и нуждаются в поддержке. Практические занятия по самообороне проводятся впервые в Шымкенте. В дальнейшем мы планируем онлайн-курсы, где будем учить, как помогать близким и соседям, если они сталкиваются с насилием. Наша цель — построить Казахстан без насилия».

Проект «Женщина. Право. Защита» уникален тем, что сочетает теоретические и практические занятия. Участницы узнают о своих правах, аспектах насилия, а также осваивают навыки самообороны. Организаторы уверены: знания и уверенность, полученные на курсе, помогут женщинам и девушкам защитить себя и поддерживать других в трудных ситуациях.