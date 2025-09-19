Поручения президента — план действий для Туркестанской области

Послание президента стало своеобразной дорожной картой для бизнеса и власти, так считает аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Регион берет курс на инвестиции, новые технологии и современные производства.

Заниматься этими вопросами будет специально созданное управление инвестициями, которое будет вести проекты от идеи до запуска. Ведомство должно помочь инвесторам с реализацией их проектов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сейчас главное — не упускать шанс. В обрабатывающей промышленности огромный потенциал, и он реально может подтянуть всю экономику. У нас уже появляются новые предприятия, есть поддержка для инвесторов. Остальное зависит от нас: если будем работать вместе, поручения Президента точно дадут результат».

По плану, до 2028 года в Туркестанской области планируют реализовать 111 проектов на 2,5 триллиона тенге. Это позволит создать свыше 24 тысяч новых рабочих мест. Только в этом году запустили 21 предприятие, где уже работают больше трёх тысяч человек

Асылан Ибадуллаев, директор Палаты предпринимателей Туркестанской области: «Мы должны вывести аграрный сектор на новый уровень. Здесь нужны инвестиции и современные технологии — от применения дронов до искусственного интеллекта. Если не внедрять инновации, конкурировать на мировом рынке будет невозможно. Именно поэтому мы, предприниматели, готовы работать совместно с государством».

В Тюлькубасском районе запускается инновационный комплекс Састобе. На заводе будут производить каустическую соду, цемент, известь и карбид кальция. Будет создано около 1000 рабочих мест. Планируется экспорт продукции за границу. Как рассказали в акимате, пока таких производств по территории республики нет. Не отстают и другие районы. Так, в Туркестане развивается хлопковый кластер, в Шардаре строится завод по глубокой переработке кукурузы, а в Ордабасинском районе — предприятие по производству желатина и масел.

Сырым Ертаев, учредитель ТОО «Nurym Group»: «Наш проект рассчитан на долгосрочную перспективу. Производство строится с применением современных технологий, и мы уверены, что он даст не только новые рабочие места, но внесет серьёзный вклад в экономику региона. Для инвесторов это показатель того, что область открыта для крупных проектов».

Таким образом, в регионе создаются десятки новых производств, расширяются индустриальные зоны и привлекается все больше инвесторов. В перспективе Туркестанская область ставит перед собой амбициозную цель — выйти в лидеры несырьевого сектора. Здесь намерены на практике показать, что стратегические поручения президента способны превращаться в конкретные проекты, новые рабочие места и реальные экономические результаты.

Сырым Ертаев, учредитель ТОО «Nurym Group»: «Важно, чтобы и бизнес, и государство работали вместе. Президент поставил задачу обеспечить внутренний рынок и увеличить экспорт. Для этого предприниматели должны активно включиться в реализацию плана. Только так мы сможем добиться серьёзных результатов».

Особое внимание в регионе уделяют подготовке кадров. В Туркестане уже начал работу университет Woosong IT, в котором смогут учиться больше 2 тысяч студентов. Здесь готовят специалистов по искусственному интеллекту, Big Data, кибербезопасности и программированию. Важно отметить, что этом году, за счет государственного гранта от акимата Туркестанской области, 100 студентов смогут обучаться в университете бесплатно.